Núria Quer i Josep Colomer havien dedicat quasi tres hores al dia, durant un mes, per tenir a punt una bola del món per un muntatge per l'exposició Girona, Temps de Flors. La van col·locar ahir al vespre a la plaça de l'Assumpció del barri de Sant Narcís. Avui al matí ha aparegut cremada. La presidenta de l'Associació de Veïns, Carme Castel, ha lamentat "l'incivisme" i ha mostrat la seva "ràbia" per l'acció.