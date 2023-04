Els escarabats són un insecte odiat per la majoria, sobretot en entorns com la cuina, on els aliments es poden veure compromesos per la presència d’aquests animals. De totes maneres, i per més que es digui que els escarabats són capaços de sobreviure fins i tot a una bomba atòmica, és cert que és relativament fàcil desfer-se’n.

Per aconseguir-ho, hi ha un ingredient secret amb què aconseguiràs mantenir fora de perill el rebost. El truc per aconseguir eliminar els escarabats de la cuina o altres racons de casa passa per col·locar piles de sucre amb bicarbonat de sodi en aquelles zones més freqüentades per aquests insectes. Serà cosa de temps que els escarabats hi vagin per menjar i, una vegada ingerida la barreja, morin. Marxes de vacances? El truc de la 'moneda al congelador' que et pot salvar d'una catàstrofe alimentària Una altra alternativa menys agressiva és utilitzar fulles d’alfàbrega o pell de cogombre, ja que les seves fortes olors fan fugir aquests bitxos.