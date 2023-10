Troben cinc migrants ocults, un d'ells menor d'edat, en un camió a Pont de Molins

Nova troballa de migrants ocults en camions a les comarques gironines. Aquest cas va succeir el divendres 6 d'octubre quan el conductor d'un tràiler es va aturar en una àrea d'aparcaments a Pont de Molins i va donar l'avís al 112 que havia sentit soroll procedent de la zona de càrrega.

Els Mossos d'Esquadra es van traslladar fins a l'aparcament on hi havia el camió i en obrir el remolc van trobar que hi havia cinc persones, un d'ells menor d'edat. Tots ells homes i procedents d'Eritrea. Se sospita que van entrar via Itàlia -el punt fronterer de Ventimigilia- i volien arribar a França. Per tant, per ells l'arribada a Espanya també va ser una sorpresa, tot i que no és el primer cas.

Els migrants van ser atesos pels sanitaris i posteriorment, el menor d'edat va quedar sota la custòdia dels Mossos per passar després sota la tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA).

Mentre que els adults van anar cap a la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera on se'ls va comprovar que mai havien trepitjat territori espanyol. A banda, se'ls va fer la readmissió. És a dir, els migrants van ser retornats a França.

Aquest no és l'únic cas recent d'arribada de migrants amb aquest tipus de "camió pastera". L'últim cas conegut era del mes de juny a la Jonquera i anteriorment, també s'havien trobat "furgonetes pastera" en punts de la Selva interior.