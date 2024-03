Els grups de l'oposició a l'Escala (ERC, Gent de l'Escala, Alternativa per l'Escala i Junts per l'Escala) han engegat una campanya ciutadana per frenar la venda de la casa de Can Ramis per part del govern.

S'ha iniciat una recollida de signatures en contra de la venda i una enquesta en línia amb un sí o no a la subhasta de la casa.

L'acció s'ha decidit prendre després que no hagin tingut el resultat que esperaven els recursos interposats per la via política.

En un comunicat dels grups, la portaveu d'ERC, Etna Estrems, manifesta que "un cop esgotades les opcions que ens deixa la política i vista la negativa en rotund del govern a reconsiderar la seva postura, no ens queda més remei que traslladar la consulta al poble i donar-li veu".

Respecte als recursos, la regidora de Gent de l'Escala, Montserrat Caldés, ha explicat que "encara no tenim resposta oficial al recurs que vam interposar a la venda, però ja se'ns ha informat que no hi haurà marxa enrere".

Per la seva banda, Eva Trias, portaveu d'Alternativa per l'Escala, ha dit que "tot i haver-se fet una segona taxació hi hem pogut detectar molts errors i no creiem que sigui ajustada a la realitat".

"Sortint al carrer amb la recollida de firmes també volem fer arribar a la ciutadania aquesta decisió i fer-la partícip del que passa dins l'Ajuntament" Jordi Roura - Portaveu de Junts

"Hem d'arribar als veïns i veïnes de l'Escala perquè molta gent encara no sap que el govern vol vendre la casa taller. Sortint al carrer amb la recollida de firmes també volem fer arribar a la ciutadania aquesta decisió i fer-la partícip del que passa dins l'Ajuntament", ha conclòs Jordi Roura, portaveu de Junts per l'Escala.

Les persones que vulguin signar ho podran fer en diversos comerços de l'Escala i posant-se en contacte amb els partits, i també podran trobar els representants d'aquests partits en llocs com les entrades i sortides d'escoles, el mercat i d'altres equipaments municipals. S'anirà anunciant puntualment als perfils dels partits.

L'Ajuntament va aprovar per ple l'any passat posar a la venda mitjançant subhasta pública de la casa de Can Ramis per tal d’adquirir altres finques que es consideren de més interès per al relat cultural i patrimonial de la població.

358.000 euros

El preu de sortida fixat per taxació és de 358 mil euros. Els grups de l'oposició no ho van veure bé, entre altres raons, perquè es va comprar amb el compromís a la família de catalogar tota l’obra conservada del pintor i habilitar un espai expositiu al seu interior. Aquest argument que consideren de valor "moral" i el valor històric de la finca i per al municipi van ser alguns dels arguments que es van esmentar.

Can Ramis està al número 36 del carrer Perxel. Hi visqué el pintor Rafel Ramis (1912-1991). El 1999 va passar a ser de titularitat municipal. Però es va acordar amb la vídua habilitar un espai per a l’obra que seria catalogada.

Des del govern van defensar que «el que hem de fer valdre de Rafel Ramis no és la finca on va viure, sinó la seva obra pictòrica que està perfectament catalogada i protegida al Museu de l’Anxova i la Sal», i va recordar que s’han fet diverses exposicions «des que es va adquirir aquest compromís».