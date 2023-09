El sindicat CSIF denuncia que a l'empresa Urbaser, encarregada de la recollida de residus i escombraries de Palafrugell, s'hi estan produint casos d'assetjament per raó de sexe i que hi ha greus "riscos psicosocials" per a les treballadores. El sindicat ja va denunciar els fets davant d'Inspecció de Treball a l'agost i en va informar l'Ajuntament. Les treballadores afectades també van posar el cas en mans d'advocats i es van posar en contacte amb l'empresa per explicar-los la situació.

Des del CSIF asseguren que s'hi estan produït fets i conductes "intolerables". Entre ells, "comentaris masclistes, incompliments de conveni perquè sigui un home i no una dona el xofer del camió en cas de substitucions temporals -incomplint el propi conveni col·lectiu-, canvis per a les fixes discontínues (posant al seu lloc un home)". A més, asseguren que apareixen pintades sexistes, "realitzades clarament amb la intenció de fer mal a les dones treballadores i es produeixen males contestacions fins a fer que la situació sigui insostenible". "Tot això està provocat a les treballadores situacions d'angoixa, atacs d'ansietat, i tot això sota el coneixement i el consentiment dels responsables locals de l’empresa", asseguren en un comunicat on afirmen que no els consta que hagin fet res per revertir o resoldre-ho. El CSIF reclama a Inspecció de Treball que sancioni l'empresa amb la màxima sanció "atesa la gravetat" dels fets i que es depurin responsabilitats. A més, volen que s'obligui l'empresa a fer un estudi de riscos psicosocials, fent especial èmfasi en la detecció dels casos d'estrès laboral, conflictes interpersonals al lloc de treball, l'assetjament laboral, la violència verbal envers les dones, la discriminació laboral per raó de sexe, la manca de suport i la manca de formació del personal en la matèria. En aquest sentit, el sindicat creu imprescindible que s'obligui el personal a fer cursos d'igualtat per a que en el futur no passin fets similars.