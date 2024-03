Sant Feliu de Guíxols ha aprovat al ple la proposta de Guíxols de Carrer-En Comú Podem per disposar de més habitatges de lloguer.

La proposta inclou diverses mesures com estudiar els pisos desocupats perquè una part puguin destinar-se a lloguer, assessorar sobre la normativa que regula els preus del lloguer o destinar un 30% de les noves edificacions o rehabilitacions de més de 10 pisos a lloguer social.

Un dels punts de la proposta és crear un punt d’atenció per a l’assessorament sobre la nova normativa que regula els preus del lloguer. Aquesta serà la primera conseqüència de l'aprovació en el Ple municipal de la proposta que sobre l’habitatge de lloguer per a tot l’any ha presentat el grup de l’oposició Guíxols des del Carrer- En Comú Podem, segons ha informat el grup.

També s’inclouen altres punts com vigilar el compliment de la nova normativa de preus i que en cas que no sigui així, l’Ajuntament pugui informar directament d’ofici a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. També es vol donar àmplia difusió sobre aquesta nova normativa de preus i incloure alguna sessió formativa adreçada a la ciutadania en general, i en concret als agents que treballen en l’àmbit de l’habitatge.

Un altre dels punts de la proposta és avançar en l’estudi de possibles modificacions del planejament urbà per incorporar mesures que afavoreixin el lloguer, com per exemple destinar un 30% per a habitatge social en noves edificacions i en rehabilitacions de més de 10 pisos. Cal tenir present que el Pla territorial sectorial de l’habitatge estableix que, en els 20 anys vinents, el parc d’habitatges per destinar a lloguer social ha de ser de com a mínim el 10% i que actualment, Sant Feliu de Guíxols, només en té un 0,8%. Aquesta norma és d’obligat compliment per a municipis que, com és el cas de Sant Feliu de Guíxols, han estat declarats “zona tensada d’habitatge”.

Inspecció habitatges buits

Finalment, la proposta aprovada estableix la redacció d’un Pla d’inspecció d’habitatges desocupats que haurà de servir per establir els criteris a l'hora de mobilitzar aquells habitatges buits de grans tenidors susceptibles d’expropiació temporal, amb l’objectiu que una part d’aquests habitatges s’acabin destinant a lloguer.