Torroella de Montgrí utilitza aigua regenerada per netejar la via pública

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha començat aquest mes a utilitzar aigua regenerada de la Depuradora per netejar la via pública, el clavegueram i els contenidors.

L'empresa concessionària de neteja viària es desplaça cada setmana amb cisternes a l’EDAR per recollir aigua regenerada i no potable i l’utilitza per netejar els carrers i el mobiliari urbà.

L’aigua regenerada s'emmagatzema en uns dipòsits de 5.000 litres de la Deixalleria municipal, que permet de manera còmoda emplenar, quan cal, la maquinària que s’utilitza.

Actualment, existeix un problema de salinització de l’aigua que arriba a la depuradora municipal, que no permet utilitzar-la pel reg de jardins i zones verdes. Des de l’Ajuntament s’està treballant intensament per aconseguir que no arribi aigua salinitzada a la depuradora, i per tant aquesta aigua pugui ser apte també pel reg de supervivència dels espais verds.

Afrontar la sequera

Amb aquesta actuació, l’Ajuntament adopta una nova mesura per fer front a l’actual situació de sequera i en compliment de les restriccions de la fase d’alerta en què ens trobem, que demana als ajuntaments que sempre que sigui possible s’utilitzi aigua regenerada o no procedent de l’abastament d’aigua potable.

L’alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí ha destacat que "la utilització d’aigua regenerada per netejar la via pública és una mesura que hem adoptat ara en el context de sequera, però ja l’incorporem com un element permanent més de l’adaptació al canvi climàtic”.