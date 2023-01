L’aeroport de Girona torna a xifres de dues dècades enrere

L'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el 2022 amb un 32% menys de viatgers que el 2019, abans de la pandèmia. Segons les dades d’Aena, les instal·lacions de Vilobí d'Onyar van ser utilitzades l'any passat per 1.313.945 persones, quan el 2019 s'havia arribat als 1,9 milions de passatgers. Això sí, aquests 1,3 milions signifiquen un creixement del 320,8% respecte el 2021, quan encara hi havia vigents restriccions per la pandèmia. Si es comparen les dades amb la resta d'aeroports d'Aena, Girona és un dels que pitjor s'han recuperat després de la pandèmia, a la qual se li han sumat el Brexit i el tancament de les fronteres de Rússia.

Tal com es preveia, les dades del mes de desembre han estat molt fluixes a l'aeroport gironí, ja que Ryanair només hi manté quatre vols regulars a l'hivern. Durant l'últim mes de l'any van passar per Vilobí 14.158 persones, el que va significar un 62% menys que l'any 2019 i fins i tot un 1,1% menys que l'any passat. Per tot plegat, Vilobí va tancar l'any amb una caiguda en el nombre de passatgers, tot i que no d'operacions: durant el 2022 hi va haver 21.277 enlairaments i aterratges a l'aeroport, el que suposa un increment del 57,6% respecte el 2021 i fins i tot un 16,6% més que durant el 2019.

Aquest 1,3 milions de viatgers suposen, per a l'aeroport, retrocedir a xifres de vint anys enrere. A part del 2020 i 2021, quan degut al tancament de fronteres per la covid-19 el nombre de viatgers va caure en picat, cal retrocedir fins l'any 2003, quan es van rebre 1,5 milions de viatgers, per trobar una xifra similar.

Ryanair va començar a operar a l'aeroport de Girona fa vint anys, el desembre de 2002. Aquell any, les instal·lacions de Vilobí van tancar amb mig milió de passatgers, i a partir de llavors el volum de viatgers va créixer de forma exponencial de la mà de la companyia irlandesa. Així, el 2003 es van transportar 1,3 milions de viatgers, el 2004 ja es fregaven els tres milions, el 2007 s'havien superat àmpliament els quatre milions i l'any 2008 es va batre el rècord absolut a Vilobí, amb 5,5 milions de passatgers.

A partir de llavors, el desembarcament de Ryanair a l'aeroport de Barcelona va fer decaure progressivament la seva aposta per Girona. D'aquesta manera, el 2010 es va baixar fins als 4,8 milions de passatgers, el 2011 van ser tres milions, i el 2014 van ser 1,77 milions. Durant els anys previs a la pandèmia ja va ser difícil arribar un altre cop als dos milions: 1,6 milions l'any 2016; 1,9 el 2017, dos milions justos el 2018 i 1,9 milions el 2019. Llavors va arribar la covid, i les xifres de 2020 i 2021 van ser pràcticament testimonials: 172.171 passatgers el 2020, any en què va la pandèmia va colpejar amb més força, i 312.230 el 2021, quan encara no s'havia recuperat la plena normalitat.

EL 2022, totes les aerolínies habituals a l'earoport -Ryanair, Jet2 i Transavia- ja han tornat a operar amb plenitud a l'aeroport durant la temporada d'estiu. L'única excepció és la russa Pobeda, que havia tingut bones xifres abans de la pandèmia però que ja no ha tornat després de la pandèmia i la guerra d'Ucraïna. A més, Ryanair no ha arribat a recuperar mai les connexions que havia tingut durant la seva època d'esplendor, i durant aquesta temporada d'hivern només ha mantingut quatre connexions.

Per tal d'intentar revertir aquesta tendència negativa, la Generalitat, la Diputació i diversos ajuntaments han impulsat una taula estratègica de l'aeroport de Girona, amb un pressupost de tres milions d’euros i la voluntat d'atraure noves companyies. D'altra banda, el Ministeri de Transports està enllestint el projecte de la nova estació del tren d'alta velocitat a l'aeroport, amb l'objectiu de connectar-lo amb Barcelona i França. La previsió és que pugui estar a punt l'any 2026. També està en tràmit el nou Pla Director de l'aeroport, que preveu un màxim de deu milions de viatgers anuals.