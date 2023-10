Durant el segon trimestre de l’any es van divorciar 449 matrimonis a la província de Girona, una dada que suposa un augment d’un 14% respecte del mateix període de l’any 2022. Aquesta xifra confirma la tendència a l’alça de divorcis a les comarques gironines que va iniciar-se l’any passat després de 7 anys seguits de registres a la baixa.

Un 65% de les dissolucions es van dur a terme per la via pactada, concretament 292. L’estadística trimestral del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) també recull 18 separacions a la demarcació, així com una nul·litat matrimonial.

A principis d’any les dissolucions van caure un 6%, però aquesta xifra va ser conseqüència de la paralització dels jutjats motivada per la vaga indefinida de lletrats de l’administració de justícia. L’aturada va deixar milers de procediments aturats que, un cop represa l’activitat judicial, s’han hagut d’anar desencallant. La vaga va provocar una acumulació als jutjats de família de més de 4.000 assumptes.

Més enllà dels divorcis, el Consell també dona dades de les demandes presentades en procediments de guàrdia, custòdia i aliments a fills menors d’edat. Durant el segon trimestre se’n van presentar 221, i 136 més van demanar canvis d’aquestes mesures.

El gruix, a Girona i Figueres

Si ho mirem pels jutjats repartits pel territori, podem veure que el gruix de les dissolucions es concentren a Girona (170) i a Figueres (74), coincidint amb el volum de procediments que assumeixen aquests dos òrgans judicials. Suposa un 54% de les demandes presentades a la demarcació. Santa Coloma de Farners n’ha registrat 54 i Blanes 53, mentre que l’òrgan judicial deSant Feliu de Guíxols n’ha rebut 29; la Bisbal d’Empordà n’ha ingressat 27, Olot i Ripoll 17, i Puigcerdà 8.

L‘única nul·litat matrimonial que es va presentar es va incoar als jutjats de Sant Feliu de Guíxols.

L’any 2022 va tancar amb la xifra més alta de divorcis dels últims set anys a Girona, concretament 1.501 demandes, un 1,7% més que l’any anterior. En canvi, a Catalunya van caure un 2,3%.

A Catalunya els divorcis han augmentat un 5% si ho comparem amb el mateix període de l’any passat (de 4.059 a 4.280).

La taxa de dissolucions és la cinquena més alta de l’Estat, amb 59,9 divorcis per cada 100.000 habitants, per sobre de la mitjana espanyola. Com és habitual en aquesta estadística, la comunitat amb més dissolucions és les Canàries, seguit de les Illes Balears i València. Les taxes més baixes es van xifrar a Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó i el País Basc.