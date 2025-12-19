Flor de caña celebra els seus 135 anys d’excel·lència amb una edició limitada de 35 anys i convida a viure una immersió única a flor de caña experiència
La marca premium de rom convida a conèixer la seva història, gaudir de tastos exclusius i crear el teu propi rom a Flor de Caña Experiència, un espai que recorre la història de cinc generacions, mentre celebra el seu 135è aniversari amb el llançament de Flor de Caña 35 Anys, un referent d’excel·lència i sostenibilitat.
Con motiu del seu 135è aniversari i del llançament d’una edició limitada, Flor de Caña 35 Anys, els amants del rom tenen una oportunitat única de conèixer la boutique de Flor de Caña a Madrid. Aquest espai, que forma part del Flor de Caña Experiència, ofereix un recorregut immersiu per la història de cinc generacions, permetent descobrir de prop el llegat de la marca, el seu procés d’elaboració i els secrets que l’han convertida en un referent internacional del rom d’alta gamma.
Entre les propostes destacades hi ha els tours guiats, que permeten conèixer cada etapa de la producció i explorar el llegat de cinc generacions. Els assistents poden participar en tastos exclusius, gaudir de maridatges sensorials amb cafè o xocolata i viure l’experiència de crear el seu propi rom acompanyats per un mestre ronero. Cada pla combina tradició, innovació i moments memorables, adaptant-se a tot tipus de públic: des de visitants individuals fins a grups o parelles que busquen un pla sofisticat i diferent.
Flor de Caña Experiència es consolida, a més, com un punt de referència a Madrid per a aquells que busquen regals únics, especials i personalitzats, especialment durant la temporada festiva. Durant aquest període, presenten una col·lecció de cistelles de Nadal acuradament elaborades, pensades per a qui busca un obsequi elegant i representatiu del llegat de la marca. La Cistella Premium inclou una ampolla de Flor de Caña 12 Anys juntament amb un jersei exclusiu de Flor de Caña Madrid, mitjons i posagots; la Cistella Súper Premium incorpora Flor de Caña 18 Anys, una capsa de puros, una petaca i posagots; i la Cistella Ultra Premium reuneix l’edició especial Flor de Caña 130 Aniversari, dues copes tulipa, bombons Flor de Caña x La Pajarita i posagots. Cada proposta ha estat dissenyada per reflectir l’artesania, la qualitat i la identitat que distingeixen Flor de Caña en el seu 135è aniversari.
UN LLEGAT DE 135 ANYS DE MESTRIA I EXCEL·LÈNCIA
Flor de Caña, una de les empreses més emblemàtiques i longeves de Centreamèrica, presenta amb orgull la seva creació més extraordinària i el seu rom més vell fins avui: Flor de Caña 35 Anys, commemorant el seu 135è aniversari de tradició i mestria. Aquesta referència reflecteix el màxim compromís de la marca amb la sostenibilitat, l’excel·lència i l’artesania, un llegat perfeccionat al llarg de cinc generacions des de 1890.
Des dels seus inicis, la família Pellas va transformar la fèrtil terra volcànica de Nicaragua en un dels roms més refinats del món. El seu fundador, Alfredo Francisco Pellas Canessa, va albirar el 1875 el somni de crear una joia del destil·lat i, el 1890, va materialitzar aquesta visió establint la producció al costat del volcà San Cristóbal. Al llarg de més de 135 anys, Flor de Caña ha superat guerres, erupcions volcàniques, terratrèmols i crisis econòmiques, mantenint sempre el seu compromís amb l’excel·lència artesanal, la sostenibilitat i la tradició familiar.
Avui, Flor de Caña s’ha consolidat com un referent global del rom premium, combinant mètodes tradicionals amb una visió moderna i responsable. La marca ha estat pionera en pràctiques sostenibles, sent el primer rom del món certificat Carbon Neutral i Fair Trade, reafirmant el seu compromís amb el medi ambient i les comunitats locals. El seu rom s’exporta a més de 70 països, consolidant Flor de Caña com un símbol d’autenticitat, excel·lència i llegat artesanal dins la indústria dels destil·lats.
FLOR DE CAÑA 35 ANYS – Edició limitada de només 350 decantadors al món
Envellit de manera natural i sostenible durant 35 anys en bótes de roure blanc americà, en una de les reserves privades més antigues de la família, aquest rom excepcional va néixer al terroir volcànic de Nicaragua, situat entre el majestuós volcà San Cristóbal i l’oceà Pacífic. Aquesta harmonia de terra, mar i foc ha atorgat al líquid el seu perfil de sabor complex i un final exquisidament suau.
Només 350 decantadors de cristall (700 ml) estaran disponibles a nivell mundial, amb un preu de 4.000 €, acompanyats d’un certificat d’autenticitat numerat individualment. Cada peça és una obra d’art, amb siluetes i relleus esculpits que evoquen les línies del volcà San Cristóbal, capturant-ne la força i la bellesa atemporal. Acabat a mà i polit a la perfecció, el decantador ressalta els tons càlids i daurats de l’extraordinari líquid del seu interior.
Cada peça està coronada amb un tap de roca d’obsidiana d’origen volcànic fet a mida i ajustat individualment a la seva ampolla, i adornada amb un fi collarí de cuir, símbol del compromís històric de Flor de Caña amb la sostenibilitat. Es presenta en un distingit estoig de noguera, delicadament gravat amb il·lustracions de l’exuberant flora que creix al peu del volcà.
“Flor de Caña 35 Anys representa l’essència, els valors familiars i la tradició artesanal que han definit la nostra marca durant 135 anys. Més que un objecte de col·lecció, és un rar tresor del temps, creat per a aquells que valoren l’autenticitat i l’excel·lència”, va afirmar Tomás Cano, el reconegut Mestre Ronero de Flor de Caña durant gairebé quatre dècades.
Aquesta Edició Limitada, de només 20 ampolles a Espanya, es pot trobar exclusivament en punts selectes del país i a la boutique de Flor de Caña Experiència, situada al cor del Barri de Salamanca de Madrid (Carrer de Claudio Coello 19 – Contacte directe +34 689 34 57 22). També estaran disponibles decantadors en format de 100 ml, amb un preu de 630 € cadascun, presentats en un elegant estoig de color verd maragda. Per a més informació sobre Flor de Caña 35 Anys, es pot visitar el lloc web oficial: https://www.flordecana.com/35-year.
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Mercadona tancarà el supermercat del mercat de Salt
- Intercepten a Girona una furgoneta amb 14 cadells importats irregularment d’Eslovàquia
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- El poble de Girona que té un pessebre vivent de més de 200 persones: dia, horari i entrades
- Carta d'un lector: 'No és la primera vegada que vostè fica 'la pota al fang'
- Reobre la històrica Granja Ultonia de Girona
- Aquest és el número que tocarà de la Loteria de Nadal 2025 segons el ChatGPT i els vidents