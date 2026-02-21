Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
habitatge GironaRodaliesagenda GironaOriol CardonaAranzels TrumpSagrada Famíliatherians
instagramlinkedin

Per què les dones empresàries i directives s’associen a l’AGE?

La xarxa empresarial, la representació institucional i l’accés a coneixement especialitzat expliquen l’interès creixent per formar part de l’Associació Gironina d’Empresàries

Maria Rosa Agustí, presidenta de l'AGE.

Maria Rosa Agustí, presidenta de l'AGE. / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Cada vegada més dones empresàries i directives opten per associar-se a l’Associació Gironina d’Empresàries (AGE) com a eina estratègica per reforçar la seva activitat professional. En un entorn econòmic cada cop més competitiu, la creació de xarxa i la col·laboració empresarial s’han convertit en factors clau per al creixement i la consolidació de les empreses.

Un dels principals motius per associar-se a l’AGE és l’accés a una xarxa de contacte formada per empresàries i directives de diferents sectors econòmics. Aquest entorn facilita l’intercanvi d’experiències, la generació de sinergies i la detecció de noves oportunitats de negoci dins el territori gironí.

L’associació ofereix també espais de formació i informació especialitzada, amb activitats centrades en àmbits com la gestió empresarial, la innovació, la digitalització o el lideratge. Aquest coneixement permet a les sòcies millorar la competitivitat de les seves empreses i adaptar-se als canvis del mercat.

Un altre factor rellevant és la representació institucional. L’AGE actua com a interlocutora davant administracions i agents econòmics, traslladant les inquietuds i necessitats de les dones empresàries als espais de decisió. Aquesta presència col·lectiva permet guanyar visibilitat i influència en el debat econòmic.

Finalment, les sòcies valoren el fet de formar part d’un projecte col·lectiu que defensa la igualtat d’oportunitats i el lideratge femení com a elements de valor afegit per al conjunt de l’economia. En aquest sentit, l’AGE es consolida com una plataforma útil per enfortir el teixit empresarial i impulsar un model econòmic més competitiu i divers.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents