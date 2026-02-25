La bretxa salarial: un llast silenciós per a l’economia
La diferència de salaris no és una percepció: és una realitat estructural que penalitza el talent femení i frena la competitivitat
Les darreres dades publicades als mitjans sobre la bretxa salarial tornen a posar xifres a una realitat que massa sovint es normalitza. A Catalunya i a l’Estat espanyol, les dones continuen cobrant menys que els homes per treballs d’igual valor. Però més enllà de la injustícia social evident, hi ha una qüestió que hauríem d’analitzar amb més profunditat: què representa aquesta desigualtat per a la nostra economia?
La bretxa salarial no és només una qüestió de drets; és un problema estructural d’eficiència econòmica. Quan una part significativa del talent del país està infraremunerat, el sistema productiu funciona per sota del seu potencial real. Pagar menys a les dones implica menor capacitat de consum, menor capacitat d’estalvi i menor capacitat d’inversió. I això té un impacte directe en el creixement econòmic.
Si les dones cobren menys, consumeixen menys. Si consumeixen menys, les empreses facturen menys. Si facturen menys, inverteixen menys. El cercle és clar. La desigualtat salarial no és neutra: és contractiva.
A més, aquesta diferència retributiva té conseqüències acumulatives. Impacta en les pensions futures, incrementa el risc de pobresa femenina i condiciona decisions vitals com la maternitat o l’emprenedoria. Una economia que penalitza sistemàticament el 50% del seu capital humà està debilitant la seva competitivitat.
Des d’una perspectiva estrictament empresarial, la igualtat salarial no és una concessió ideològica, és una decisió estratègica. Les organitzacions que aposten per la transparència retributiva i la meritocràcia real retenen millor el talent, milloren la seva reputació corporativa i incrementen la seva productivitat. La diversitat ben gestionada genera millors resultats econòmics, i això ja no és una opinió: és evidència contrastada en múltiples estudis internacionals.
Girona té un teixit empresarial dinàmic, innovador i amb voluntat de futur. Però no podem aspirar a liderar transformacions si mantenim desigualtats estructurals dins de les nostres pròpies organitzacions. La bretxa salarial no és només una dada estadística; és un indicador de desequilibri sistèmic.
Reduir-la no és només una qüestió de justícia social, és una aposta per la sostenibilitat econòmica. És reforçar la demanda interna, incrementar la base fiscal, consolidar pensions més dignes i construir empreses més sòlides.
En definitiva, la bretxa salarial no és un problema de les dones. És un problema de país. I cada dia que la tolerem, estem renunciant a una part del nostre potencial col·lectiu.
