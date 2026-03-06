Liderar des de les emocions: el valor diferencial d’AGE
L'Associació Gironina d'Empresàries aposta per la gestió emocional com a clau per a un lideratge empresarial que prioritzi la comunicació i la cohesió entre els equips
En el món empresarial actual parlem constantment d’estratègia, digitalització, finançament o creixement. Però hi ha un factor que sovint queda en segon pla i que, paradoxalment, determina l’èxit o el fracàs d’una organització: la gestió de les emocions.
Des de l’Associació Gironina d'Empresàries defensem que el lideratge del futur no serà només tècnic, serà emocionalment intel·ligent. Les empreses no són estructures fredes; són persones que conviuen sota pressió, que prenen decisions en contextos d’incertesa i que necessiten estabilitat per avançar.
En el nostre col·lectiu hi ha un talent extraordinari en l’àmbit de la formació, especialment en la gestió emocional aplicada a l’empresa. Professionals altament qualificades que treballen cada dia amb equips directius, comandaments i treballadors per millorar la comunicació, la cohesió, la resolució de conflictes i la presa de decisions.
Aquest és un dels grans valors diferencials d’AGE: no només representem dones empresàries; generem coneixement aplicable i transformador.
La gestió emocional no és una tendència. És una necessitat estratègica. Empreses amb lideratges emocionalment preparats redueixen l’absentisme, milloren el clima laboral, retenen talent i incrementen la productivitat. En un entorn canviant, saber gestionar la por, la incertesa o la pressió marca la diferència.
Des d’AGE volem situar aquesta mirada al centre del debat empresarial del territori. Apostem per una formació que combini excel·lència tècnica amb intel·ligència emocional. Perquè la competitivitat no és només una qüestió de números, sinó de capacitat humana.
Girona té un teixit empresarial fort. Però pot ser encara més sòlid si incorpora de manera estructural la formació emocional en els seus equips. I aquí AGE vol assumir un paper actiu: connectant expertes, empreses i territori.
Creiem en un lideratge ferm, però empàtic. Estratègic, però conscient. Exigent, però humà.
Perquè el futur de l’empresa no serà només digital ni financer. Serà, sobretot, emocional.
