"Els béns a l’estranger també tributen a la renda, encara que ja hagin pagat impostos fora"
Els contribuents amb béns o inversions a l’estranger han de tenir presents les obligacions fiscals associades a aquests actius a l’hora de fer la Declaració de la Renda. Cristina Clos, membre de la Junta de la Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, explica com s’han de declarar aquests béns, quines implicacions tenen els rendiments obtinguts fora d’Espanya i què cal saber sobre les criptomonedes.
A l’hora de fer la Declaració de la Renda, cal tenir en compte els béns a l’estranger i els rendiments que se’n poden derivar?
Un any més s’inicia la campanya de la Renda per a tots els contribuents. Enguany, hi ha pocs canvis rellevants pel que fa als béns i rendiments provinents de l’estranger. Tot i això, és important recordar que els contribuents han de declarar adequadament tant els béns situats fora d’Espanya, com els rendiments que aquests puguin generar.
Entre aquests béns hi podem trobar immobles, accions, fons d’inversió, comptes corrents, criptomonedes, entre d’altres.
Hi ha alguna novetat respecte de la tributació dels béns ubicats a l’estranger?
No. En els darrers anys, la tributació dels béns ubicats a l’estranger no ha experimentat canvis significatius. En funció del tipus de bé i de la naturalesa del rendiment obtingut, aquests s’han de declarar a la renda segons correspongui: com a rendiments del capital mobiliari (per exemple, els interessos de comptes corrents), rendiments del capital immobiliari (com ara els lloguers), guanys o pèrdues patrimonials, o bé a efectes de l’impost sobre el patrimoni, si escau.
Des de l’aparició del model 720, relatiu a la declaració informativa anual de béns i drets a l’estranger, i del model 721, referit a la declaració anual de criptomonedes situades a l’estranger, els contribuents han de tenir cada vegada més present la necessitat de complir correctament amb aquestes obligacions informatives.
Quan cal informar dels béns? Només quan generen rendiment?
Si parlem de béns immobles (pisos, cases, locals, etc.), aquests s’han de tenir en compte anualment pel fet de ser-ne propietari, i també caldrà declarar els rendiments que puguin generar, com ara en cas de lloguer.
Pel que fa als fons d’inversió, criptomonedes o altres actius financers, igual que succeeix amb els actius situats a Espanya, caldrà declarar els guanys o pèrdues que es derivin de la seva transmissió o dels rendiments obtinguts.
També cal tenir present que els béns situats a l’estranger s’han de computar a l’hora de calcular el patrimoni del contribuent, en cas que aquest estigui obligat a presentar la corresponent declaració.
I si tinc rendiments dels meus béns a l’estranger i aquests ja han tributat al país d’origen, els he de tornar a tributar?
La resposta és sí, però amb matisos.
Existeixen mecanismes per evitar la doble imposició internacional que es podria produir pel fet d’haver tributat en dos estats diferents. En termes generals, la normativa permet deduir de la quota a pagar a Espanya els impostos satisfets a l’estranger, si bé aquesta deducció no sempre és íntegra.
Molts països tenen signats convenis de doble imposició amb Espanya, i és important interpretar correctament el conveni aplicable per determinar quina deducció es pot aplicar i quins límits existeixen. Per aquest motiu, és recomanable comptar amb l’assessorament d’un professional que pugui ajudar el contribuent a efectuar correctament la liquidació.
I què passa amb les criptomonedes?
Amb l’aparició del model 721, l’Administració ha incrementat el control sobre aquest tipus d’actius, que amb els anys s’han anat estenent entre els contribuents.
És important tenir clar que, encara que moltes plataformes estiguin ubicades a l’estranger, els guanys o pèrdues derivats de les operacions amb criptomonedes s’han de declarar a la renda.
Per aquest motiu, és recomanable conservar un registre detallat de les operacions efectuades, incloent-hi la data i el valor de compra, la data i el valor de venda, així com, en la mesura del possible, la traçabilitat dels actius. Tot i que en alguns casos aquesta informació pot ser complexa de recopilar, és fonamental disposar-ne, ja que l’Administració fiscal posa cada vegada més el focus en aquest tipus de productes.
- Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria
- Macrooperació dels Mossos contra una banda dedicada al cultiu i el tràfic de marihuana amb epicentre a les comarques de Girona
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Girona tanca un aparcament clau a l'entrada nord per motius tècnics i logístics d'un rodatge
- «A Girona m’he trobat a mi mateix, he trobat el lloc on volia estar»
- Foc nou al Girona
- Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
- Les primeres reaccions dels jugadors del Girona després del descens a Segona