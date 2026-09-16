El repte de les pimes: D'experimentar amb la Intel·ligència Artificial a transformar el negoci
La clau és entendre el negoci, identificar oportunitats i aplicar-la intel·ligència artificial
Pep Canals
La intel·ligència artificial ha entrat de ple en l’agenda de les empreses. Els equips comercials, de màrqueting, administració i direcció exploren noves eines amb l’expectativa d’automatitzar tasques, guanyar productivitat o millorar resultats. Tanmateix, entre provar una eina d’IA i aconseguir que transformi realment una empresa encara hi ha una distància considerable.
Les possibilitats són àmplies: detectar oportunitats comercials, conèixer millor els clients, prioritzar leads, personalitzar accions de màrqueting o automatitzar tasques. El repte és saber quines tenen sentit per a cada empresa i com integrar-les en el seu funcionament diari.
“Moltes empreses volen començar per l’eina quan haurien de preguntar-se què volen millorar i on pot aportar més valor la intel·ligència artificial. La tecnologia ha d’estar al servei dels objectius del negoci”, explica Mario Colomer, CEO de Neorg.
De provar la IA a implantar-la de veritat
Per a les pimes, fer aquest pas pot resultar especialment complex. Moltes no disposen d’equips especialitzats capaços de liderar internament aquest tipus de projectes. Segons una anàlisi del Banc d’Espanya sobre la seva Enquesta sobre l’Activitat Empresarial, la manca de personal qualificat (45,8%) apareix fins i tot per davant del cost (40,8%) entre els principals obstacles per adoptar la intel·ligència artificial.
“La majoria de pimes no necessita crear un departament d’IA. Necessita algú que sàpiga dir-li on aplicar-la i que l’acompanyi fins que generi valor real”, assenyala Colomer. És aquí on Neorg planteja el seu paper com a consultora: acompanyar l’empresa des de la identificació d’oportunitats fins a la implantació.
El primer pas és realitzar un diagnòstic d’oportunitats d’IA per entendre el negoci, detectar on es pot generar més valor i prioritzar els casos d’ús segons l’impacte, la viabilitat i el retorn. Aquesta anàlisi revisa com es capten i gestionen les oportunitats, quina informació tenen màrqueting i vendes, on es poden estar perdent vendes i quines tasques administratives consumeixen temps sense aportar prou valor.
“No tot ha de portar intel·ligència artificial”, assenyala Colomer. “Cal identificar on pot produir una millora tangible, ja sigui generar oportunitats, prendre millors decisions o alliberar temps de tasques que aporten poc valor”. També es tracta d’evitar errors freqüents: començar per l’eina i buscar després on encaixar-la, abordar el projecte sense un responsable clar o no definir per endavant quin resultat s’espera aconseguir. Sense objectius concrets, la tecnologia corre el risc de quedar-se en una prova sense continuïtat.
La informació, al servei del negoci
Perquè aquestes aplicacions funcionin, la intel·ligència artificial necessita accedir al context real de l’empresa. Moltes companyies ja disposen d’aquesta informació, però està repartida entre l’ERP, el CRM, HubSpot, Mailchimp, bases de dades, documents i altres eines.
L’objectiu no és ordenar les dades pel simple fet de fer-ho, sinó convertir la informació que ja existeix en coneixement útil per al negoci. “Una empresa pot tenir moltes eines i, tot i així, no estar aprofitant tot el que sap sobre els seus clients. Quan connectem aquesta informació podem utilitzar-la per detectar oportunitats i prendre millors decisions”, explica Colomer.
Aquesta integració exigeix també regles clares sobre quines eines es poden utilitzar, quina informació es pot compartir i qui té accés a determinades dades. Incorporar la IA de manera útil implica també fer-ho de manera controlada i segura.
IA aplicada a processos concrets
Amb els objectius definits i la informació necessària disponible, la intel·ligència artificial es pot integrar en els processos quotidians. “I és en aquest punt”, assenyala el CEO de Neorg, “quan la IA comença a ser realment interessant, quan deixa de funcionar com una eina separada”.
En màrqueting pot analitzar campanyes, qualificar oportunitats, identificar quines accions generen negoci o personalitzar comunicacions. En l’àrea comercial, permet prioritzar clients, preparar reunions amb més context, detectar possibilitats de venda creuada o millorar el seguiment de cada oportunitat. En administració pot automatitzar consultes, el tractament documental i processos repetitius, reduint la càrrega operativa i alliberant temps per a tasques de més valor. També pot habilitar assistents interns, agents intel·ligents o sistemes de consulta.
Per accelerar aquestes implantacions, Neorg disposa de tecnologia i frameworks desenvolupats prèviament que permeten adaptar els projectes sense haver de començar sempre des de zero. Un dels principals exponents és Portalbusiness, un ecosistema d’aplicacions desenvolupat per connectar l’empresa amb els seus clients i equips, integrar informació de diferents sistemes i digitalitzar processos comercials i operatius.
Sobre aquesta base es poden articular solucions per a clients, equips comercials i altres entorns de treball, connectant i ordenant la informació que avui es troba dispersa entre diferents sistemes. Neorg combina així una tecnologia ja desenvolupada i provada amb la personalització que requereix cada organització, creant una base sòlida sobre la qual incorporar progressivament noves capacitats d’intel·ligència artificial.
Aquesta base tecnològica, però, no condiciona la solució. “No volem arribar a una empresa dient-li quina tecnologia ha de comprar. Primer volem entendre com funciona, on són les seves oportunitats i què podem millorar. A partir d’aquí definim quina solució té sentit”, assenyala Colomer.
L’objectiu: vendre més i millor
L’automatització sol associar-se a l’estalvi de temps, però el potencial de la intel·ligència artificial va més enllà de l’eficiència. Conèixer millor un client, identificar una oportunitat abans, aconseguir que màrqueting i vendes treballin amb més informació o alliberar els equips de tasques repetitives pot tenir un impacte directe sobre el creixement.
“Al final no implantem intel·ligència artificial perquè una empresa pugui dir simplement que la utilitza. La implantem per aconseguir que entengui millor els seus clients, aprofiti millor les seves oportunitats i, en última instància, vengui més i vengui millor”, resumeix Colomer.
La intel·ligència artificial obre una nova etapa per a les empreses, però probablement les que millor l’aprofitin no seran les que incorporin més eines, sinó aquelles que sàpiguen identificar on aporta valor i integrar-la progressivament en els seus processos i estratègia de negoci.
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