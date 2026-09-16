Centre Verd reforça la seva aposta per les plantes aromàtiques i culinàries amb assessorament especialitzat
El Garden amplia el valor d’aquesta secció amb coneixement sobre els usos culinaris, tradicionals i de cosmètica natural de les plantes
Les plantes aromàtiques i culinàries han deixat de ser només un complement per a l’hort o la terrassa. Cada vegada són més les persones que busquen incorporar plantes a la seva vida quotidiana, ja sigui per utilitzar-les a la cuina, cultivar els seus propis aliments o recuperar coneixements tradicionals vinculats al món vegetal. En aquest context, Centre Verd ha reforçat aquest any la seva aposta per aquesta categoria amb la incorporació d’una persona especialitzada en el coneixement i els usos tradicionals de les plantes aromàtiques i culinàries.
La nova incorporació, que forma part de l’equip des de principis d’any, permet oferir als clients un assessorament més especialitzat sobre el cultiu, l’ús i les diferents aplicacions de les plantes. A més de l’àmbit culinari, aquest coneixement inclou els usos tradicionals remeiers i l’aplicació d’algunes espècies en l’àmbit de la cosmètica natural. "Volem que el client no només trobi la planta que busca, sinó que entengui què pot fer amb ella i com cuidar-la", expliquen des de Centre Verd.
Plantes de tota mena
L’objectiu és diferenciar-se en una secció cada vegada més present als centres de jardineria, aportant un valor afegit basat en el coneixement i l’assessorament personalitzat. L’oferta del Garden és àmplia i inclou des de les espècies mediterrànies més habituals fins a plantes menys conegudes vinculades a diferents tradicions d’ús. Romaní, farigola, menta, sàlvia o alfàbrega conviuen amb espècies com l’equinàcia (Echinacea purpurea), l’aquilea o milfulles (Achillea millefolium), la camamilla, el gingebre o el ginseng.
Algunes d’aquestes plantes han estat presents durant generacions en la cultura popular i la fitoteràpia tradicional. La farigola, per exemple, és una de les plantes mediterrànies més arrelades i tradicionalment s’ha utilitzat en preparacions culinàries i també en infusions i altres aplicacions. L’equinàcia i l’aquilea, per la seva banda, formen part del patrimoni de coneixement tradicional associat a les plantes remeieres. En tots els casos, Centre Verd aposta per transmetre aquest coneixement des d’una perspectiva responsable, diferenciant els usos tradicionals de qualsevol indicació mèdica.
La seva xarxa de proveïdors permet, a més, buscar i oferir plantes específiques que els clients poden sol·licitar
Una part de les plantes aromàtiques mediterrànies més habituals es cultiva al mateix viver de Centre Verd, mentre que la resta de varietats provenen de productors de Catalunya. La seva xarxa de proveïdors permet, a més, buscar i oferir plantes específiques que els clients poden sol·licitar. Aquesta aposta respon també a un canvi en els hàbits de consum. L’interès per l’alimentació natural, els productes sostenibles i de proximitat i l’autoconsum ha fet créixer la curiositat per recuperar el contacte amb el món vegetal.
Per això, Centre Verd convida els aficionats a la jardineria, la cuina i les plantes a descobrir aquesta secció i deixar-se assessorar. Tant si es disposa d’un jardí com d’un petit balcó, l’equip del Garden pot ajudar a escollir la planta més adequada, explicar-ne les necessitats de cultiu i descobrir-ne les possibilitats culinàries i els usos tradicionals.
- Xoc al sector carni: les patronals estudien accions legals i els sindicats anuncien una vaga que pot afectar 13.000 treballadors gironins
- Cinc platges gironines, en estat crític per la regressió del litoral
- Mor Marina Vilalta, la pastora en actiu més gran de Catalunya
- La Volta confirma que tanca: “Ha pesat la manca de visió en polítiques culturals”
- Els alcaldes de Lloret de Mar i Blanes veuen la prolongació de la C-32 com 'una necessitat imperiosa
- Necrològiques del 14 de setembre de 2026
- Necrològiques del 15 de setembre de 2026
- Onada de suïcidis a l’Argentina