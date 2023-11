El Black Music Festival suma al seu cartell The Gramophone All Stars, els italians Giacomo Turra & The Funky Minutes i el britànic Errol Linton. El festival, que celebrarà la 22a edició del 8 de febrer al 23 de maig, ja havia anunciat les actuacions d’Scary Pockets, DeWolff, Seckou Keita & Momi Maiga i Dr. Calypso i aquest dimarts hi va afegir dos dels seus plats forts, que passaran per l’Auditori de Girona: la cantant Dee Dee Bridgewater, que revisitarà el projecte Dee Dee Feathers amb la Girona Jazz Project Big Band, i Catherine Russell.