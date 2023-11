Calonge es prepara per celebrar el segon aniversari com a poble de llibres amb la voluntat de sumar tres llibreries més al projecte, que ara mateix en té sis. L'Ajuntament ha obert una nova convocatòria de subvencions que permetrà seleccionar fins a tres noves llibreries. Per incentivar aquesta nova crida, s'ofereix un ajut de fins a 10.000 euros cadascuna per a l'obertura i posada en marxa del negoci.

Els editors catalans reconeixen l'aposta de Calonge pel llibre Per commemorar el segon aniversari de Calonge, Poble de Llibre, el consistori ha sumat esforços amb el Servei de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) i centrarà la celebració en la col·laboració amb La Marató de TV3, que enguany s'enfoca en la salut sexual i reproductiva. Hi ha previstes més d’una vintena d’activitats com tallers, presentacions, taules rodones i espectacles. S'ha dissenyat un programa per a tots els públics i amb mirada de gènere que, del 6 al 17 de desembre, abordarà qüestions com la salut de l'aparell reproductor, l'embaràs i el part, així com la medicina reproductiva. Una vuitena llibreria a Calonge s’afegirà a l’oferta del poble de llibres La majoria de les propostes es concentraran el dissabte 9 de desembre al castell de Calonge, on a banda dels col·loquis, tallers i presentacions, es projectarà el vídeo La vida de la vulva, fet conjuntament per la il·lustradora i dissenyadora Lyona, l'equip de llevadores del SSIBE i la realització audiovisual de Digimevo. A la tarda del mateix dia també es projectarà al pati d'armes del castell un espectacle de mapping. Calonge, poble de llibres ven uns 35.000 exemplars en un any Durant els dies de la celebració del segon aniversari de Calonge, Poble de Llibres, passaran pel municipi artistes i escriptors com Carlota Gurt, Les Bertranettes, Lolita Bosch o Neus Borrell, a més de professionals de la sanitat i especialistes en salut sexual i reproductiva.