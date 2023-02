El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ja recull l'increment del salari mínim interprofessional (SMI) aprovat pel Govern. L'augment d'aquesta base salarial beneficiarà a 2,5 milions de treballadors a tota Espanya, uns 250.000 d'ells a Catalunya, i serà efectiu en la nòmina d'aquest mes de febrer. L'entrada en vigor serà amb efecte retroactiu en data d'1 de gener, la qual cosa implica que les empreses que tinguin empleats contractats amb aquest salari hauran d'abonar-los una 'pagueta' addicional i única per a compensar-los l'increment pendent d'aquest primer mes de l'any.

L'SMI ha pujat des dels 1.000 euros bruts en els quals estava el 2022 als 1.080 euros per a aquest 2023. No obstant això, aquestes quantitats són calculades com si l'empresa les abonés en 14 pagues, tal com històricament era habitual. Actualment, moltes companyies decideixen comprimir aquest salari en 12 pagues i simplificar així el seu sistema de nòmines a una cada mes.

El salari mínim té una quantia anual de 15.120 euros bruts, la qual cosa dividit en 12 pagues deixa un sou de 1.260 euros bruts. En altres països de la Unió Europea és habitual l'abonament en 12 mensualitats i les comparatives internacionals entre salaris mínims solen fer-se en aquests termes. En el cas dels temporers, l'SMI del 2023 queda fixat en 51,15 euros per jornada. I, per a les treballadores de la llar, el mínim és de 8,45 euros per hora efectivament treballada.

Més enllà del fet que cada mes cobrarà una mica menys a costa de rebre un extra a l'estiu i un altre per Nadal, a efectes comptables o de tributs la diferència entre abonar el salari en 12 o 14 pagues és inexistent. I cada empresa pot decidir lliurement quina metodologia de pagament utilitza, sempre que acabi pagant el mateix.

En el cas dels treballadors temporals que no estan en una mateixa empresa tot un any, la companyia té l'obligació d'abonar íntegre l'SMI a final de contracte. Ja sigui amb les 14 pagues prorratejades en 12 i abonades mes a mes o amb una quitança a finalització de contracte que incorpori els abonaments pendents. Però el fet que un empleat tingui contracte eventual no és motiu perquè li paguin per sota de l'SMI i això és motiu de reclamació judicial.