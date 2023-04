Les ofertes d’ocupació indefinida es disparen un 92% després de la reforma

La reforma laboral que fa mesos que es plasma a les estadístiques oficials té el seu reflex també a les dels portals d’ocupació. Infojobs ha publicat darrerament el seu informe anual del mercat de treball, elaborat conjuntament amb Esade, on constata un augment sense precedents de la contractació indefinida. I és que el nombre de vacants ofertes per les empreses que garantien un contracte indefinit i a temps complet s’ha pràcticament duplicat (+92%) el darrer any, superant el milió d’ofertes a tot l’exercici.

Tot i l’augment en l’estabilitat del treball ofert, els salaris de les vacants actuals són lleugerament pitjors. I això sense tenir en compte que el cost de la vida s’ha disparat el darrer any. Els sous continuen sent baixos perquè, entre d’altres aspectes, hi continua havent una alta competència per als llocs de treball disponibles. Segons les darreres dades de l’informe, per cada oferta publicada hi havia, de mitjana, 46 candidats disposats a assumir-la.

Les limitacions a la contractació temporal pactades entre el Govern, la patronal i els sindicats es nota. Dels 2,7 milions d’ofertes de treball que va sumar Infojobs el 2022, el 38% van oferir un contracte indefinit a temps complet, quan un any abans eren el 24%. En determinats gremis, l’efecte de la reforma laboral ha impactat notablement, si bé l’augment de l’estabilitat és transversal. Per exemple, entre els informàtics el 70% de les ofertes ja eren de feina indefinida i avui són del 80%. Però en el cas dels comercials, on la proporció d’ofertes de fixos s’ha duplicat i ha passat del 17% al 40%. Tot i això, en perfils com atenció al client amb prou feines hi ha hagut canvis i segueixen molt lligats a les campanyes que lliguen les empreses amb tercers.

Més de 128.000 vacants

Les dades ofertes per Infojobs confirmen una altra tendència que ja ha anat avançant l’estadística oficial: part del que abans era temporalitat avui ha passat a fix discontinu. La figura estrella d’aquesta reforma ha passat de residual a minoritària (representa al voltant del 5% del total d’ofertes publicades), si bé el volum de vacants que ofereixen aquest tipus de relacions s’ha multiplicat per 12, passant de les 10.318 vacants publicades el 2021 a les 128.225 de l’any passat.

Per sectors, el turisme i la restauració confirmen la recuperació. Les ofertes publicades a Infojobs per a empreses d’aquesta branca han augmentat un 127% respecte l’any anterior. També es nota en les remuneracions que ofereixen, més altes per intentar atraure les mans que els empresaris es queixen que falten al sector. Concretament, les noves ofertes pagaven un 5,1% més que l’any anterior, si bé el salari mitjà continua sense superar els 1.600 euros bruts al mes (12 pagues). És el tercer gremi que paga més malament, només superat per les empreses d’atenció al client i de venda al detall.