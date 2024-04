La II Fira del Talent TIC gairebé duplica el nombre de participants

La II Fira del Talent TIC de Girona, que es va celebrar divendres passat a Banyoles, va ajuntar entre 70 i 80 persones que cercaven feina i fer pràctiques entre les empreses del sector, així com informació de les diverses entitats que hi van participar. La participació en l’esdeveniment gairebé va duplicar la de la primera edició de la fira organitzada per la patronal tecnològica AENTEG, Prospecció Dual i el Departament d’Educació amb la col·laboració de l’Ajuntament de Banyoles i d’Instituts d’FP.

Aquest esdeveniment, de celebració anual, està destinat a posar en contacte l'oferta i la demanda laboral en el sector TIC, pensant especialment en els alumnes d'FP (tant els qui estan en el darrer any dels seus estudis, com aquells qui cerquen empreses per fer-hi la part pràctica de la formació dual), però no només en aquests, sinó també comptant amb alumnes universitaris i d'acadèmies particulars o, fins i tot, persones que s'han format pel seu compte i que tenen ganes de treballar al sector.

Per la banda de les empreses de l’AENTEG, algunes de les que s’hi havien apuntat no van poder comparèixer a la jornada per problemes d’última hora, tot i que podran disposar dels contactes de les persones que van assistir a la jornada i que es van apuntar a la borsa de treball de l’AENTEG.