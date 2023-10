Convoquen vaga a l’escola Bambini per una «retallada salarial injustificada»

La secció sindical de la Intersindical CSC ha anunciat la convocatòria d’una vaga a l’escola privada Montjuïc Girona International School (popularment coneguda com a Bambini), per una «retallada salarial injustificada». La convocatòria s’ha fet pels dies 17, 18, 19 i 20 d’octubre.

La secció denuncia un «despenjament» del 27% sobre les taules salarials vigents al conveni col·lectiu d’escoles privades, fet que suposa una retallada de més de 600 euros per aquells treballadors a jornada completa respecte al que els pertoca per llei. El sindicat assegura que «la nostra secció sindical porta temps denunciant una situació d’irregularitat legal persistent a l’escola» i assenyala que «fins aquest estiu, els treballadors, la majoria professorat de diverses etapes, estaven contractats en la modalitat de fix discontinu, una irregularitat que va ser denunciada per la mateixa Audiència Nacional l’hivern de 2023».

A més, apunten que «l’horari i el sou entrava en contradicció flagrant amb el conveni del sector, ja que es feien més de 40 hores lectives setmanals, molt per damunt del límit establert de 30 hores». Tot i que admeten que «gràcies a la pressió que s’ha exercit algunes d’aquestes qüestions s’han adequat a llei aquest nou curs», asseguren que «l’empresa continua menystenint els treballadors imposant-los una retallada de sou injustificada». Amb tot, reclamen equiparar en termes salarials de jornada completa de 40 hores a la jornada completa de 30 hores segons el conveni col·lectiu d'escola privada i renegociar el percentatge del «despenjament» de la taula salarial.

Aquest diari s’ha posat en contacte amb el centre educatiu, però no ha obtingut resposta.