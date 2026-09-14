Estudiar a la UNED Girona el curs 2026-2027: graus, màsters i noves opcions formatives
La UNED Girona amplia l’oferta formativa i incorpora el Grau en Enginyeria en Intel·ligència Artificial.
Redacció
Estudiar una carrera universitària ja no respon a un únic perfil d'estudiant ni a un únic moment de la vida. Hi ha joves que busquen iniciar la seva trajectòria acadèmica, professionals que volen especialitzar-se, persones que es plantegen un canvi de sector o estudiants que decideixen reprendre una formació que havien deixat pendent. En tots aquests casos hi ha una necessitat que cada vegada té més pes: poder compaginar els estudis amb la vida personal i professional. Aquest és precisament un dels eixos del model de la UNED Girona, que afronta el curs 2026-2027 amb una àmplia oferta acadèmica i una estructura pensada perquè cada estudiant pugui avançar al seu ritme. Com a universitat pública a distància, la UNED combina l’aprenentatge online amb l’acompanyament dels equips docents, els professors tutors i els centres associats. Un model que permet organitzar els estudis amb més flexibilitat sense renunciar al seguiment acadèmic ni al contacte amb la universitat.
La intel·ligència artificial, al capdavant de les novetats del nou curs
Una de les grans novetats del curs 2026-2027 és la incorporació del Grau en Enginyeria en Intel·ligència Artificial, una titulació que situa la UNED Girona en un dels àmbits amb més projecció professional dels pròxims anys. La intel·ligència artificial ha passat en pocs anys de ser una tecnologia reservada a entorns molt especialitzats a tenir un paper creixent en l’empresa, la indústria, la salut, la logística, la comunicació, l’administració pública o la recerca. Aquesta nova titulació busca formar professionals capaços no només d’utilitzar aquestes tecnologies, sinó també d’entendre com funcionen, desenvolupar-les i aplicar-les en entorns reals.
La formació incorpora una base en matemàtiques, estadística i programació i avança cap a àrees com l’aprenentatge automàtic, el processament del llenguatge natural, la visió artificial, la robòtica autònoma, els sistemes de suport a la decisió o l’anàlisi de grans volums de dades. Es tracta d’una titulació vinculada a un sector en plena transformació i amb aplicacions cada vegada més transversals. La seva incorporació amplia també les possibilitats perquè estudiants de les comarques gironines puguin formar-se en intel·ligència artificial des de Girona, sense que el lloc de residència hagi de condicionar necessàriament l’elecció dels estudis.
Una oferta universitària per a perfils molt diferents
Més enllà d’aquesta novetat, estudiar a la UNED Girona significa poder escollir entre disciplines i àrees de coneixement molt diverses. En l’àmbit de l’empresa i l’economia, l’oferta inclou titulacions com Administració i Direcció d’Empreses, Economia o Turisme, orientades a persones interessades en la gestió empresarial, els mercats, l’activitat econòmica o el sector turístic.
El camp jurídic i social també té un pes destacat, amb estudis com Dret, Criminologia, Treball Social, Ciències Jurídiques de les Administracions Públiques, Ciència Política i de l’Administració o Sociologia. Són titulacions vinculades a àmbits tan diversos com la justícia, la seguretat, els serveis socials, la gestió pública o l’anàlisi de la societat.
Per a les persones interessades en l’educació, es poden trobar opcions com Educació Infantil, Educació Social o Pedagogia, mentre que Psicologia continua sent una de les alternatives per a qui busca cursar aquests estudis mitjançant un model flexible i a distància.
La UNED també disposa d’una oferta vinculada a les ciències i la tecnologia, amb estudis de Ciències Ambientals, Física, Matemàtiques, Química o diferents branques de l’enginyeria.
Les humanitats completen aquest ventall amb titulacions com Geografia i Història, Història de l’Art, Estudis Anglesos o Llengua i Literatura Espanyoles.
Aquesta diversitat permet que dins d’una mateixa universitat hi convisquin estudiants que comencen el seu primer grau amb persones que ja tenen una trajectòria professional i busquen noves competències o una segona titulació.
Més enllà del grau: especialitzar-se i continuar aprenent
La universitat ja no s’entén únicament com una etapa que comença als 18 anys i acaba amb l’obtenció d’un grau. La necessitat d’actualitzar coneixements i adquirir noves competències fa que cada vegada més persones tornin a estudiar al llarg de la seva trajectòria professional. Per aquest motiu, l’oferta de la UNED va més enllà dels graus universitaris. Els estudiants poden accedir a màsters universitaris oficials, programes de doctorat, microtítols i diferents opcions de formació permanent, que permeten aprofundir o especialitzar-se en àrees concretes.
Els microtítols, per exemple, ofereixen itineraris formatius més acotats i poden ser una alternativa interessant per a professionals que volen actualitzar coneixements sense necessitat d’iniciar una nova titulació completa.
L’oferta es complementa amb cursos d’idiomes, activitats d’extensió universitària i programes orientats a l’aprenentatge al llarg de la vida. Entre aquests últims hi ha també UNED Sènior, pensat per a persones que volen continuar vinculades a la formació i al coneixement independentment de la seva edat o trajectòria acadèmica.
Tornar a estudiar també forma part de la universitat
No haver seguit l’itinerari universitari tradicional tampoc significa haver tancat definitivament aquesta porta. La UNED disposa de diferents vies perquè persones adultes puguin accedir als estudis universitaris. Existeixen opcions específiques per a majors de 25 i 45 anys, així com una via d’accés per a persones majors de 40 anys relacionada amb l’acreditació d’experiència professional vinculada als estudis que es volen cursar, sempre que es compleixin els requisits establerts. Aquesta realitat explica la diversitat dels estudiants de la UNED: joves que inicien una carrera, professionals en actiu, persones que reprenen estudis després d’anys sense estudiar o alumnes que busquen reorientar el seu futur laboral. La flexibilitat, en aquest context, no és només una qüestió d’horaris. És també una manera d’entendre que cada trajectòria acadèmica pot tenir un ritme diferent.
Estudiar online sense perdre la proximitat
Un dels elements diferencials del model és que estudiar a distància no implica necessàriament estudiar sol. La UNED Girona manté una vinculació directa amb el territori a través de la seva seu i de la xarxa d’aules universitàries distribuïdes per diferents punts de les comarques gironines. Aquests espais permeten oferir suport als estudiants, tutories, orientació, recursos acadèmics i altres serveis vinculats al desenvolupament dels estudis. D’aquesta manera, bona part de la formació es pot seguir online i adaptar a la disponibilitat de cada persona, però l’estudiant continua comptant amb una estructura universitària de proximitat. És una fórmula especialment interessant per a persones que treballen, tenen responsabilitats familiars, viuen lluny dels grans campus universitaris o, simplement, necessiten una manera diferent d’organitzar la seva formació.
Una manera diferent d’entendre la trajectòria universitària
La manera d’estudiar i de construir una carrera professional està canviant. Formar-se, començar a treballar, especialitzar-se, canviar de sector i tornar a la universitat són etapes que cada vegada es combinen més al llarg de la vida. En aquest escenari, conceptes com flexibilitat, formació contínua, digitalització i aprenentatge permanent guanyen protagonisme. La UNED Girona s’inscriu en aquesta realitat amb un model que permet estudiar des del territori, avançar a ritmes diferents i escollir entre àrees de coneixement molt diverses. El curs 2026-2027 torna així a obrir una nova oportunitat per a qui vol començar una carrera, especialitzar-se, reprendre uns estudis pendents o, simplement, continuar aprenent.
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