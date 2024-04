«La Costa Brava no necessita ni un hotel ni un pis turístic més»

Aterra per primer cop com a candidat a Girona. Tem que el vegin com un estrany?

La meva parella és gironina, fa més de deu anys que faig molta vida aquí i fa dos anys que ens hi vam instal·lar. De fet, tinc un nen que ha nascut aquí, i per tant m’hi sento com a casa. Em fa molta il·lusió treballar per poder transformar el territori on ell viurà.

Ara no tenen representació per Girona. Què els fa pensar que la poden aconseguir?

Venim d’un molt bon resultat a les estatals, i això ens apunta com un projecte que es va consolidant, en un lloc on a més ja havíem tingut representació. Les possibilitats són reals, hi ha moltes enquestes que ens situen amb diputat, i ens trobem amb unes eleccions en què parlem de model de país, habitatge, sequera... coses que formen part del nostre ideari i del nostre programa.

Estem a les portes de l’estiu i la sequera és un dels principals problemes a Girona. Com valora la gestió feta i què creu que s’hauria de fer?

Soc molt crític, i crec que s’ha arribat molt tard. Estem sentint els primers anuncis seriosos en campanya electoral, però quan el senyor Aragonès va agafar la presidència, més de 300 municipis entràvem ja en alerta per sequera. Avui sabem que arribaran dessaladores d’aquí tres i quatre anys: si haguéssim arrencat fa tres o quatre anys avui no estaríem, segur, en la situació en què estem. I l’últim anunci son les dessaladores mòbils per a la costa, però quan un no ha planificat, acaba buscant les úniques solucions que es poden fer en poc temps, que solen ser les més cares. El que cal és una aposta clara per les aigües regenerades i la recuperació d’aqüífers, que són un tresor.

Una altra qüestió són les renovables. Cal fer el parc eòlic marí del Cap de Creus?

La situació de les renovables és preocupant. Fa uns dies, el conseller Mascort deia que li feia «vergonya» la situació, i jo em poso les mans al cap quan un conseller fa de tertulià. Però si ell és el gestor, és responsabilitat seva! La realitat a les comarques gironines és que, de tot el que consumim, només un 1% està fet amb renovables. Per tant, ens queda molt per fer. La nostra prioritat és desenvolupar comunitats energètiques a aquells municipis que tenen una mínima massa crítica, i després hem d’estudiar tots els projectes. El parc eòlic marí és a molts anys vista i hi ha moltes incògnites: l’afectació a la biodiversitat, el retorn cap als pobles de la costa, si ens hi podrem connectar i abaratir el nostre rebut... a mesura que anem sabent aquestes respostes, podrem saber si és un projecte adequat o no. Necessitem saber com es configura finalment la licitació i és aquí on hem de fer molta feina, per introduir millores que compensin l’impacte que pugui tenir amb un retorn al territori.

Un altre eix de la seva campanya és la massificació de la Costa Brava. El pla director no s’està implementant correctament?

El pla director va ser un èxit de tota la ciutadania que va apretar, però és veritat que el planejament que molts municipis encara tenen és molt antic i deixa molts elements per urbanitzar. I al final, la Costa Brava no necessita ni un hotel ni un habitatge d’ús turístic més: fins i tot el sector turístic està dient que ja ha arribat al límit, ja que la massificació col·lapsa tots aquests entorns. Cal fer un pla per regular tots els allotjaments turístics i un Conservatori del Litoral que pugui adquirir aquells àmbits sensibles que encara podem salvar. Els companys de Palafrugell li diuen els «hard rock» de l’Empordà, i crec que és una molt bona mostra perquè el Hard Rock és un símbol de model depredador del territori.

ERC, però, diu que aquestes solucions no es podran aplicar perquè els comuns han tombat els pressupostos. Se senten responsables d’aquestes eleccions?

Aquesta setmana es portava a votació un paquet de 2.000 milions d’euros amb totes les partides socials. Per tant, s’ha demostrat que era possible aprovar-les. El que necessitàvem als pressupostos era un projecte d’esquerres. No hi havia dependència de cap partit de dretes, ens podíem posar d’acord ERC, PSC i nosaltres per tirar endavant un projecte que realment fes avançar el país, i per tant no hi havia excusa. Ara, Aragonès s’està desdient de moltes coses: diu que no li agrada el Hard Rock, que no vol baixar els impostos als casinos... llavors, per què no va presentar aquest projecte de pressupostos, amb el qual hagués trobat el nostre vot a favor? Per tant, benvingut sigui haver dit prou.

