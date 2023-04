Josep López Ruíz, candidat a la reelecció com a alcalde d’Ullà pel PSC-Independents per Ullà CP, proposa diverses mesures «per fer d’Ullà un municipi més sostenible», segons va explicar ahir al vespre en l’acte de presentació de la seva candidatura, que es va fer al centre cívic d’Ullà i que va comptar amb les intervencions del diputat al Parlament, Òscar Aparicio; el primer secretari dels socialistes gironins, Marc Lamuà; i l’acalde de Cornellà de Llobregat, Antoni Balmón.

López Ruíz aposta «per la creació de més comunitats energètiques, per no dependre de les fluctuacions del mercat elèctric; per la plantació de més arbres com a mesura per lluitar contra el canvi climàtic i crear espais d’ombra que millorin la qualitat de vida dels veïns i veïnes; continuar amb el procés –ja iniciat- de canviar els punts de llum públics de vapor de sodi per nous punts de tecnologia led; i també per continuar amb el projecte de mobilitat justa, per facilitar que els veïns puguin desplaçar-se a peu, en bicicleta o patinet d’una manera segura a la població».

L’actual alcalde i candidat ha explicat que el seu projecte situa les persones al centre de qualsevol política. «Som un poble petit i podem mantenir el caliu del poble on tots ens coneixem, no volem, que ningú quedi enrere, pel motiu que sigui», ha explicat. El candidat ha afegit que el seu projecte passa també per acostar, encara més, l’administració local al ciutadà i que «vol continuar amb la política que no incrementi la pressió fiscal als ciutadans» i de «buscar subvencions i ajuts de les administracions més grans per fer front a les necessitats d’Ullà».