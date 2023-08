Cada vegada hi ha més polèmica relativa a l'educació sexual, al llibertinatge i als extrems, cada vegada són més les violacions que es duen a terme i les 'no condemnes' que succeeixen per ser menors o perquè no hi ha prou proves, entre altres. Malauradament, hi ha un augment a escala mundial de les violacions, tant a dones de mitjana edat com a joves o infants. Aquest augment pot estar determinat per diversos factors i Carla Galeote ens explica quines poden ser les seves causes.

La notícia sobre la violació d'una menor per nens de Primària ja es va difondre d'una manera que no va agradar a la jove lleidatana, advocada i autora del llibre "Hablemos de Feminismos". 'Uns nens de Primària obliguen a una altra alumna de 6 anys a tenir sexes i ho graven amb un iPad de l'escola'. Per què no es parla de violació? Això va succeir a Texas, Estats Units, però, està tan lluny de la nostra cultura Europea?

La jove Tiktoker té més de 396,6 K de seguidors i fa una crítica sobre el llenguatge i la manera de tractar les situacions per part de mitjans, governs o Tiktokers, entre altres; ja que, creu que no es posa el nom que ha de tenir la situació, no és que obliguen a tenir sexe, sinó que la violen.

Les dades a Espanya

Espanya ha pujat moltíssim el nombre de violacions, augmentant el de les joves menors. Les agressions masclistes i la violència de gènere també ha augmentat en excés, portant avui dia, 35 víctimes mortals per violència masclista al país en què va d'any. Les dades també mostren com aquestes agressions, normalment, són per part de la pròpia parella o exparella. Les dones que més pateixen aquestes agressions són dones amb fills i normalment, com hem dit, ho fa la seva parella o exparella.

El masclisme i el patriarcat sembla que ha tornat. El feminisme lluita cada dia per posar fi a aquestes situacions violentes i morts constants, però, per què estan augmentant? Les xarxes socials, la pornografia, la música i els pares poden ser el focus central?

L'augment de contingut sexual a xarxes socials ha fet que tothom vulgui vendre un cos sexualitzat, ha fet que el sexe, ja no es constati com a tal, ja que, cada vegada la dona és més submisa i ha d'acceptar pràctiques que no vol a conseqüència de l'augment del masclisme, això sembla que excita més! La música que s'escolta normalment parla de sexe, drogues i no deixa en gaire bon lloc a la dona i els pares o mares... Quin paper tenen en tot això?

La violació de la menor de 6 anys ha dut a comentaris basats en dues teories, segons diversos espanyols:

És culpa del Ministeri d'Igualtat, tot i que, la notícia no és d'Espanya És culpa de l'educació sexual que reben els joves, tot i que, no se'n rep i tampoc se n'ha rebut mai o en molt poques ocasions

Els arguments de l'advocada Carla Galeote, respecte a l'augment de les agressions sexuals entre menors

Cada vegada l'accés a la pornografia és més fàcil i es fa a una edat més precoç, ja que el control parental és escàs i l'ús de mòbils en menors d'edat cada vegada està en augment. A partir dels 8 anys els nens ja tenen accés a aquest tipus de contingut sense cap filtre, veient imatges que no mostren la realitat de la sexualitat, sinó "fantasies". Segons les dades de RTVE.es només hi ha un 25% de menors que parla amb adults sobre el contingut sexual o en demana consell o coneixement. I a més a més, un 50% de joves reconeix haver incrementat les pràctiques sexuals de risc, després de consumir pornografia. Amb això què vol dir? Agressions sexuals, violacions, trios, submissió de la dona, pràctiques immorals? La informació d'RTVE.es és del 2019, doncs imaginem 4 anys després com ha d'anar la cosa...

Les xarxes socials només mostren missatges masclistes on diuen com les dones ens hem de comportar, vestir... Un exemple clar és un tiktoker jove, molt criticat a xarxes socials perquè diu que una dona si està amb més d'una quantitat de nois no val res, deixant-la com a 'prostituta'. En canvi, si un home ho fa no passa absolutament res, és un "machote" (mascle), oi? Aquestes argumentacions de segur, que a moltes ens sonaran i si això ho veu un home, se'n pot arribar a sentir orgullós, però realment, què és el que està passant?

Educació, restricció, llibertat, masclisme o autoritarisme? La resposta la tenen l'educació, les xarxes socials i cadascú de nosaltres. La jove deixa molt clar que els mitjans i les xarxes, es posicionen envers una conducta o altra, posant a la dona en el focus i creant perfils de dones segons els seus propis desitjos. Així doncs, una dona normal que fa turisme, pren cafè o juga a cartes és una dona infidel, segons ABC.

Les dades de morts i violacions ja les sabem, les edats i el tipus de contingut que s'ofereix a les xarxes també i el control parental i governamental que hi ha al respecte també. Així doncs, ara què s'ha de fer?