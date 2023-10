El ministre de Defensa israelià, Yoan Galant, ha anunciat aquest dilluns que el govern encapçalat per Benjamin Netanyahu ha ordenat el setge total de Gaza després dels atacs de Hamàs. "Sense electricitat, sense menjar i sense combustible", ha dit, qualificant de "bèsties" els atacs del grup terrorista. Per altra banda, Tel-Aviv ha informat que les seves tropes han recuperat el control de les localitats al sud del país properes a la franja de Gaza afectades per les incursions. No obstant això, el mateix govern israelià ha reconegut que encara hi ha enfrontaments aïllats. Des de la banda israeliana apunten a un total de 700 víctimes mortals, mentre que l'Autoritat Palestina xifra en 508 les morts a Gaza.