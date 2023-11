El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha obert la porta a "petites pauses tàctiques" que permetin l'arribada d'ajuda humanitària a Gaza i la sortida d'ostatges. No obstant això, Netanyahu ha rebutjat un alto el foc i ha defensat que la seguretat de Gaza ha de ser responsabilitat d'Israel "per un temps indefinit". "Ja hem vist que passa quan no tenim aquesta responsabilitat", ha dit en una entrevista aquest dimarts a la cadena 'ABC'. Per altra banda, la xifra de víctimes mortals a la franja puja fins a les 10.022 -de les quals 4.104 són nens-, segons el ministeri de salut de Gaza. Mentrestant, la Unió Europea ha posat en marxa dos nous vols per transportar 115 tones de subministraments bàsics als civils palestins.

Amb aquestes dues noves operacions -un avió s'ha enlairat des de Bèlgica i un altre des dels Emirats Àrabs Units-, la UE eleva a vuit el nombre de vols d'ajuda a Gaza des del 16 d'octubre, data en què es va anunciar la posada en marxa de la iniciativa. Segons dades facilitades per la Comissió Europea, la Unió ha transportat més de 320 tones de material humanitari a la franja.