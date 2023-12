Des del 23 de desembre a la tarda, Yousef Mohamed Lehrech, àlies el Pastilla, s’ha convertit en el delinqüent més buscat per les policies espanyoles. Aquell dia, aprofitant una comunicació amb els seus familiars, es va escapar de la presó madrilenya d’Alcalá-Meco aprofitant una sèrie de negligències en la custòdia que van permetre la seva sortida a l’exterior sense que ningú se n’adonés. Feia menys de 20 dies que era al centre, després de ser traslladat de la presó d’Algesires per evitar que el matessin, ja que havia assassinat d’un tret al pit el que era el seu cap, Nayim K.A., Tayena, el 12 d’abril passat a Los Barrios (Cadis). Després d’aquesta evasió de pel·lícula, la policia sospita que el sicari es podria haver escapat al Marroc.

La crònica dels fets és delirant. Després de parlar en un locutori amb els seus familiars, Yousef va sortir de l’estança sol i, en lloc de tornar al seu mòdul, va explicar que tenia un vis-a-vis i li van obrir una porta que dona accés a una sala on hi havia visitants. Allà es va barrejar amb un grup que també anava a veure presos en un dels dies més freqüentats a la presó, ja que és una data prèvia a Nadal.

Després de camuflar-se, va aprofitar una badada del funcionari que tornava els DNI per barrejar-se amb els que estaven a punt de sortir. Ho va fer per la zona d’accés dels vehicles, per la qual cosa la Guàrdia Civil li va dir que no podia anar per allà i que havia de tornar a l’interior de l’edifici. L’havien confós amb un altre visitant del centre. Va ser llavors quan va sortir per la porta que corresponia a l’exterior sense que ningú el parés.

Una vegada fora es va poder escapar amb ajuda exterior, segons fonts de la investigació. Els agents de la Policia Nacional indaguen si va contactar amb la seva família a Ceuta o bé va tenir el suport de persones que havien estat amb ell en bandes de narcotraficants a Algesires i a Ceuta. Fonts policials creuen que el sospitós ha pogut passar al Marroc perquè té coneguts o familiars en aquest país. Tot i així, el continuen buscant, per la qual cosa han emès una ordre de recerca i captura que han fet arribar a totes les forces i cossos de seguretat de l’Estat, com els Mossos d’Esquadra.

A més, han insistit a través de les xarxes socials en el mateix missatge durant les últimes hores: "Busquem Yousef Mohamed Lehrech, de 20 anys, 1,88 metres d’altura i anomenat el Pastilla, escapat de la presó d’Alcalá-Meco, a Madrid. Et recordem com pots avisar-nos si l’has vist o tens qualsevol informació sobre el seu parador, al telèfon 091 o al correu losmasbuscados@policia.es. La teva resposta pot ajudar a la seva detenció", assenyalen recordant la importància de la difusió.

⚠️Presta mucha ATENCIÓN a estas fotografías



Se trata de un fugitivo altamente PELIGROSO que se ha fugado de la cárcel de Alcalá Meco en #Madrid



Si lo has visto👉🏻091 o losmasbuscados@policia.es



Tu repost nos ayudará a detenerlo pic.twitter.com/90oOnGjkjI — Policía Nacional (@policia) 28 de diciembre de 2023

Yousef Mohamed Lehrech estava en presó provisional per dos assassinats: el d’un home que va confondre amb un membre d’una banda rival i el del seu cap, Tayena. Va ser detingut per la Guàrdia Civil quan era al port d’Algesires i pretenia tornar a Ceuta. Estava qualificat com a pres del Fitxer d’Interns d’Especial Seguiment: és a dir, el grau dels més perillosos i que requereixen un control més important.