Els representants dels clubs catalans de futbol i futbol sala voten avui en la repetició de les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol (FCF) després que el Tribunal Català de l'Esport (TCE) detectés 175 vots irregulars en les del maig passat. Aquest cop, els candidats seran Joan Soteras, guanyador d’aquells comicis, Juanjo Isern i Pep Palacios. En canvi, no hi serà el segon candidat més votat, Álex Talavera, justament qui va impugnar les eleccions davant el TCE, amb la posterior adhesió d’Isern. Talavera no es podrà presentar ja que no compta amb prou membres a la candidatura perquè deu s’han passat a la llista d’Isern.

Les eleccions arriben en el punt més àlgid de les polèmiques que hi ha hagut durant els últims anys, amb una infinitat de denúncies i contradenúncies, tant en els jutjats com de forma pública. A més, hi plana l'ombra omnipresent de l'expresident de la FCF i exvicepresident de la RFEF, Andreu Subies, obligat a renunciar als seus càrrecs pel cas de corrupció conegut com a 'Operació Soule', en què està imputat per presumptes delictes d'apropiació, administració deslleial i corrupció entre particulars. Aquesta vegada, segons diverses informacions de mitjans, Subies estaria darrere d’Isern, encara que aquest ho ha desmentit recentment. De fet, Isern va ha estat vicepresident de Subies, de Soteras i abans de Jordi Roche. Mentrestant, Soteras confia que els clubs apostin per la continuïtat i poder repetir l’èxit del maig pasat.