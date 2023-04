L'Spar Girona ha quedat eliminat dels play-offs de la Lliga Femenina Endesa després de caure derrotades a casa (59-66) davant el Barça. Les blaugranes s'han adelantat al primer quart i han dominat el partit fins a posar els nervis al cos de les jugadores locals. Brittney Sykes ha tingut la darrera possessió per rebaixar els 7 punts, però no s'ha materialitzat i el Barça s'ha endut la victòria.

Un derbi català mai decep. I si hi ha una eliminatòria en joc, encara menys. El Barça ha sortit a pista conscient de l'àrdua tasca que tenia davant, remuntar sis punts a les locals. Amb això en ment, Kristina Rakovic ha propiciat el primer avantatge local amb dos triples que han impulsat a les blaugrana tan bon punt ha començat el partit (6-12). Les jugadores de Bernat Canut, sense Marianna Tolo, no volien despenjar-se, però ha aparegut Jolene Anderson amb dos triples més per mantenir a ratlla a les seves contrincants.

Els nervis començaven a fer mossa en les jugadores de Bernat Canut, que no aconseguien trobar l'encert per a capgirar el marcador malgrat restar a l'aguait del Barça. A tot això, Ainhoa López apareixia amb un triple que era una estocada per a les gironines (21-28). Les blaugrana arribaven al descans amb un resultat que posava en alerta al cos tècnic local: 27-34.

La batacada

A l'Uni li tocava remar si volia aconseguir un bitllet per a les semifinals. Però era Ainhoa López qui tornava a aniquilar amb un triple que col·locava la màxima diferència (29-39). El Barça començava a jugar a plaer, sense cap pressió, mentre que les locals s'enfonsaven en un got d'aigua, fet que aprofitava López per a estirar la distància fins als +12. Per fortuna local, Rebekah Gardner -nomenada MVP de la Lliga Femenina Endesa 2022-23 abans de començar el duel- es posava el mono de treball i apareixia amb dues accions consecutives que despertaven a la grada (35-43). Les jugadores d'Isaac Fernández estaven en bonus i Gardner ho ha aprofitat per a tornar a posar al seu equip en el partit (40-45). Palenikova retallava distàncies de tres (44-47) i Bernat Canut respirava per primera vegada en molts minuts.

A l'inici del darrer quart, quatre punts separaven als dos equips. Shay Murphy ha aparegut amb un triple que ha posat els nervis al cos blaugrana (52-53) però ha aparegut López, omnipresent, per estirar el marcador a favor de les blaugranes. Gardner forçava la quarta personal de López, que ha hagut d'asseure's a la banqueta. I, tot i que l'Uni estava dins l'eliminatòria, no aconseguia posar-se per davant en el marcador. A falta de tres minuts, un triple de Jolene Anderson col·locava un esfereïdor (55-62) al marcador i obligava a Bernat Canut a frenar el partit. Sykes i Labuckiene apareixien per tornar a minimitzar els danys, però Jolene Anderson i López responien per tornar a col·locar a les seves +7 (59-66). A falta d'un minut, el Barça dominava de 7 el marcador i d'un eliminatòria. Gardner ha fallat un tir en suspensió, Sykes s'ha jugat la darrera possessió i l'Spar Girona ha quedat eliminat.