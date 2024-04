Xavi, disposat a continuar al Barça

Gir en el futur de Xavi Hernández en el Barça. El primer entrenador de l'equip masculí estaria disposat a replantejar-se el seu futur i desdir-se de la seva dimissió en diferit per a continuar exercint el seu càrrec i complir l'any de contracte -de moment- que li resta amb l'entitat blaugrana.

El tècnic egarenc vol parlar amb la cúpula directiva per a veure què pensen sobre aquest tema i prendre una decisió consensuada entre totes les parts. La setmana passada ja es va reunir amb Deco i l'entrenador li va posar la condició de fer tres fitxatges per a continuar en la banqueta culer. A això, el director esportiu li va respondre que no hi ha diners per a les seves exigències. Laporta, a l'espera de com es desenvolupés el clàssic davant del Reial Madrid, no va voler avançar res sobre aquesta carpeta.

És evident que aquesta setmana haurà de produir-se una cimera i, depenent de les conclusions que s'extreguin, Xavi estaria disposat a quedar-se. Ha vist que l'equip ha reaccionat i que el discurs de molts jugadors és que no volen que marxi; a més, l'afició li ha demostrat en les últimes setmanes que està amb ell. La il·lusió que li desperta la nova generació de joves futbolistes i estrenar el nou Spotify Camp Nou són alguns dels altres motius que l'empenyen a seguir a la banqueta.

Xavi Hernández va anunciar fa tres mesos, després de la inexplicable i estrepitosa derrota per 3-5 contra el Vila-real, que deixaria el seu càrrec com a entrenador del primer equip a final de temporada, malgrat tenir un any més de contracte. Des de llavors, l'equip va viure una gran ratxa de resultats i de sensacions que li van permetre somiar en gran en el tram decisiu de la temporada: 13 partits consecutius sense conèixer la derrota (deu victòries i tres empats). Algunes d'elles tan prestigioses com les obtingudes davant el Nàpols (3-1), Atlètic de Madrid (0-3) o PSG (2-3).

No obstant això, en aquesta última setmana, el Barça s'ha acomiadat de tota opció per a alçar qualsevol títol, amb la dolorosa eliminació en quarts de final de la Champions League a les mans del Paris Saint-Germain (4-6 en el global de l'eliminatòria) i la derrota en el clàssic de lliga davant el Reial Madrid d'aquest diumenge per 3-2.

Un 'sí que' condicionat

La veritat és que la direcció esportiva des de finals de gener, ha tingut dificultats per a trobar un relleu de garanties a Xavi Hernández: contractes en vigor, clàusules de rescissió, anys sabàtics... Han estat algunes de les respostes que ha rebut el club als acostaments a alguns tècnics, mentre que uns altres no han acabat de generar el consens necessari a causa de la seva inexperiència en l'elit o desconeixement del club.

Per això, el club s'ha anat mostrant, gradualment, més favorable a la continuïtat de Xavi, almenys, durant l'any que li resta de contracte: fins al 30 de juny de 2025. Xavi sempre s'ha mostrat disposat a ajudar al club quan el necessitava: va considerar que el millor era fer un pas al costat, però ara podria mostrar-se més partidari de seguir com blaugrana, si així l'entitat ho considera i accepta les seves peticions per al mercat de fitxatges.