El Girona s’ha guanyat el dret a somiar. I a disfrutar dels últims partits de la temporada anant de la mà amb l’afició. Lluny han quedat els cursos en què s’havien de fer números per aconseguir els objectius. Ara els continua fent, sí, però sense cap mena de pressió perquè la permanència ja és una realitat. No només té la tranquil·litat de saber que afrontarà les pròximes jornades sense patir, sinó que pot il·lusionar-se amb reptes més ambiciosos. La possibilitat d’anar a Europa ha passat a ser una realitat. Després de la victòria d’ahir al Sánchez Pizjuán, on no s’hi havia guanyat mai, els de Míchel Sánchez van finalitzar la jornada en la vuitena posició de la classificació amb un total de 44 punts. El setè lloc, que marca l’Athletic i dona accés a la Conference League, queda a només tres; mentre que les places de descens s’allunyen a tretze. Impossible no il·lusionar-se amb aquest equip.

Si es mira cap a Europa, i Roro Riquelme recordava després del partit que «el Girona no té sostre», cal tenir en compte que la plaça de Conference League seria per al setè en cas que el Madrid guanyi l’Osasuna aquest dissabte en la final de la Copa del Rei perquè el campió coper ja tindria el seu passaport europeu i en quedaria una d’extra que s’adjudicaria via lliga. Si no, jugarien a Europa del primer al sisè. Sis partits per somiar (0-2) A hores d’ara, tot és possible. Falten sis jornades per acabar la temporada. Dijous el Girona té una nova oportunitat per demostrar de què és capaç. El Mallorca visita Montilivi.