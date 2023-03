ERC proposa que en els pròxims pressupostos municipals de Girona s’incloguin incentius fiscals i ajudes per convertir els locals comercials en habitatges. D’aquesta manera, s’augmentaria el parc d’habitatge a partir de sòl ja existent, una mesura «imprescindible en una ciutat que està arribant al límit de la seva edificabilitat», apunta l’alcaldable de la formació, Quim Ayats.

En el Pla Sectorial del Comerç de Girona de l’any 2018 es detallava que un total de 2.226 locals situats en plantes baixes no tenien activitat -4.548 sí que en tenien-. Tanmateix, la proporció era diferent segons el barri. El gran gruix d’aquests locals es troba a l’Eixample, un total de 3.050, dels quals, l’any 2017, n’hi havia 930 sense activitat (30,5%). A altres sectors com el Barri Vell (21,8%) o Mercadal (25,8%) la proporció de locals inactius respecte al total era baixa i, en canvi, en zones com Can Gibert del Pla (47,7%) o Santa Eugènia (46,1%) era més elevada.

Segons l’Ajuntament, entre 2019 i 2021 es van tirar endavant un total de vuit expedients de canvi d’ús de local comercial a habitatges en planta baixa. Tanmateix, alguns continuen en tràmit o s’han denegat. Així, el 2019 hi va haver un expedient de denegació per un habitatge, mentre que el 2020 hi va haver dos habitatges afectats per aquest motiu. Les últimes dades facilitades per l’Ajuntament exposen que el 2021 hi havia tres expedients en tràmit per a un total de quatre habitatges.

El consistori apunta que es deneguen per dos motius principals. El primer, perquè l’immoble no reuneix les condicions d’habitabilitat, com ara ventilació o altres conceptes. I, el segon, perquè l’expedient ja no tira endavant si es decreta que el local és una zona inundable. De fet, aquest és el problema principal amb el qual es troben moltes d’aquestes plantes comercials baixes, ja que gran part de la ciutat està decretada com a zona inundable.

En tot cas, Quim Ayats afirma que la iniciativa que volen posar en marxa serviria per potenciar «la qualitat de vida i de l’espai urbà als barris, especialment en aquells amb un major percentatge de locals inactius». Aquesta és una de les propostes que s’ha fet des d’ERC per «fomentar l’accés a l’habitatge», va destacar la regidora d’Habitatge, Annabel Moya. Entre aquests projectes destaca la futura promoció de 105 habitatges de lloguer assequible a Domeny o els 4,3 milions destinats a la compra i rehabilitació d’habitatges.