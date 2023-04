La Policia Municipal de Girona amenaça de contractar un cobrador del frac perquè segueixi durant tot un dia la regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, en plena campanya electoral. Els sindicats acusen l'equip de govern d'haver deixat enquistar el conflicte que fa mesos que dura, i que ha comportat que els agents deixessin de fer hores extra. Sobretot, després d'arribar a un acord que al final va quedar en no-res. "Ens convertirem en actors polítics d'aquesta campanya; se'ns ha mentit i entenem que Planas és la gran culpable, per això la forçarem a donar explicacions", diu el portaveu del sindicat SIP-Fepol, Sergi Fernández. En paral·lel, els agents també volen fer pressió assistint als debats i repartint els seus 'programes' al carrer.

Els agents de la Policia Municipal de Girona amenacen d'escalfar la campanya per al 28-M. Denuncien "incompliments contents" per part de l'equip de govern. En fan sobretot responsable a JxCat, però també a ERC, per haver actuat "per omissió" d'ençà que va començar el conflicte que mantenen obert amb l'Ajuntament.

Els policies critiquen que no s'hagin aplicat els increments salarials que recull la Valoració de Llocs de Treball (VLT) i el complement variable. I asseguren que durant aquesta campanya electoral es convertiran "en un actor polític més", perquè sostenen que l'acord al qual es va arribar per posar fi a les protestes "és vàlid", i que es podria haver portat al ple tot i que la mesa general de negociació no el va avalar (amb els vots en contra de CCOO i la Intersindical).

El pacte que la policia havia tancat amb el govern, a grans trets, preveia passar de quatre a sis els dies anuals que l'Ajuntament podia mobilitzar els agents de manera extraordinària. I també recollia que es farien efectius els augments salarials que recull la VLT i el complement variable (uns 180 euros bruts mensuals).

Fernández critica que, després que la mesa tombés l'acord, la regidora d'Hisenda els va dir que s'hauria de començar tota la negociació de cap i nou. "El pacte era vàlid, perquè es va tancar sota el principi de bona fe, i considerem una fal·làcia que se'ns digués que no es portaria a ple; això és el que ens ha indignat més", subratlla Fernández.

Per això, com ja van alertar, els agents de la Policia Municipal han decidit "convertir-se en un actor més" de la campanya electoral per a les municipals. El portaveu del SIP-Fepol explica que, entre d'altres, tornaran a manifestar-se al ple del maig -el darrer abans de les eleccions- i que, quan comenci la campanya "faran mesures de pressió". Entre aquestes, publicaran el seu propi 'programa' (que han titulat 'Junts per a la inseguretat') i es presentaran a debats o mítings.

Durant tot un dia

A més, la Policia Municipal amenaça de contractar un cobrador del frac perquè, durant tot un dia, segueixi la regidora d'Hisenda i Règim Interior durant la campanya. El portaveu sindical explica que, juntament amb l'alcaldessa -que no es presenta- ells la consideren "la gran culpable de tot el que està passant". Maria Àngels Planas, precisament, va de número 4 a la llista que encapçala l'exconsellera Gemma Geis.

"Quan se'ns ha mentit assegurant-nos que es cobraria la VLT i això no s'ha fet, la persona es converteix en morosa", afirma el portaveu del SIP-Fepol. "Per això, quan tingui actes públics, volem instar-la a donar explicacions", hi afegeix, en referència al fet que la segueixi un cobrador del frac.

"Mancances notòries"

Sergi Fernández explica que, dins el seu particular 'programa', els agents de la Policia Municipal hi denunciaran "mancances de seguretat pública que són notòries". El portaveu critica, per exemple, que les càmeres de videovigilància "la majoria de dies no estan en funcionament" o bé que, durant aquest darrer any, s'hagin fet modificacions pressupostàries del capítol 1 -el de personal- "que afecten la Policia Municipal, sumen gairebé 800.000 euros, i no sabem on han anat a parar".

A més, el portaveu sindical denuncia que durant el darrer any s'haurien d'haver incorporat tres agents a la plantilla en comissió de servei, "i que un cop ja se'ls havia entregat la roba, aquestes mai es van fer efectives". I en paral·lel, assegura que dels onze agents que van aprovar l'última oposició, n'hi ha nou que estan fent pràctiques a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i que, tot i que podrien estar patrullant, això no s'ha fet "amb l'objectiu de pagar-los només el salari base".

Per últim, el portaveu també diu que, últimament, quan s'han de cobrir esdeveniments allò que es fa "és tirar del servei ordinari", cosa que suposa que la resta de la ciutat quedi "sota mínims". Posa com a exemples el partit del Girona FC amb el Madrid, o la Diada de Sant Jordi, en què tan sols van quedar "una o dues patrulles" per cobrir la resta de la ciutat (perquè els altres efectius es trobaven a Montilivi o bé a la zona on se celebrava la Diada).