Nacho Manzano i Chus Manzano, protagonistes de la V Edició de Cinco Jotas By
Cinco Jotas By és una experiència gastronòmica que reuneix grans xefs i atrau talent jove, convidant-los, des de la seva pròpia visió culinària, a crear plats excepcionals amb Cinco Jotas.
Aquesta V Edició està protagonitzada per Nacho i Chus Manzano, de Casa Marcial, restaurant amb tres estrelles Michelin, que celebren l’excel·lència de l’ibèric amb suggeriments fora de carta, combinant tradició i un profund respecte pel seu origen. Els plats formaran part de la carta del restaurant Cinco Jotas Madrid a partir de l’11 de desembre i durant un període de quatre mesos.
Cinco Jotas presenta la V Edició de Cinco Jotas By, una experiència culinària que convida dos reconeguts xefs a explorar la seva creativitat amb els productes de Cinco Jotas, donant vida a quatre receptes exclusives. Enguany, la proposta està protagonitzada pels xefs Nacho Manzano, amb una gran trajectòria i reconeixement internacional, i Chus Manzano, nebot de Nacho, que va prendre el relleu familiar fa tres anys, de Casa Marcial, amb tres estrelles Michelin. Tots dos signen aquesta edició reflectint als seus plats la seva visió personal i el vincle amb la seva terra. Les seves creacions es podran gaudir fora de carta al restaurant de Cinco Jotas de Madrid, durant un període limitat de quatre mesos, oferint als comensals l’oportunitat de degustar aquestes creacions úniques.
Aquesta saga familiar de cuiners, que va començar amb un modest menjador rural, ha sabut elevar la cuina asturiana fins a convertir-la en un referent nacional i internacional. Nacho, al capdavant del restaurant, el dirigeix juntament amb la seva germana Esther, combinant tradició familiar i una visió personal de les seves arrels. Nacho ha forjat la seva trajectòria entre els fogons familiars, portant Casa Marcial a rebre recentment la seva tercera estrella Michelin.
«Ens unim a Cinco Jotas en aquest projecte perquè compartim valors, filosofia i la mateixa manera d’entendre la gastronomia; basada en la cultura, l’excel·lència i el saber fer», assenyala Nacho Manzano.
Chus, per la seva banda, continua la trajectòria familiar incorporant la seva visió contemporània, explorant noves textures i combinacions sense perdre l’essència de la memòria culinària asturiana. «Per a mi la tradició continua sent la base fonamental a la cuina, però amb la mirada sempre posada en el canvi i en l’avantguarda, i crec que és en aquest punt on la meva família, amb Casa Marcial, i Cinco Jotas tenen el seu punt de trobada», afirma Chus Manzano. La seva participació marca un nou capítol a Cinco Jotas By, projecte que des del 2018 ha comptat amb grans noms de la cuina nacional i internacional.
Al llarg de les seves cinc edicions, Cinco Jotas By ha comptat amb la participació d’alguns dels noms més destacats de la gastronomia nacional i internacional. El projecte va començar el 2018 amb Alexandre Mazzia, referent de la cuina francesa i actualment amb tres estrelles Michelin; va continuar el 2019 amb José Pizarro, extremeny que ha conquerit el Regne Unit i compta amb vuit restaurants, i Xanty Elías, xef de Huelva que aposta per una cuina sostenible, amb estrella verda Michelin, al seu restaurant Finca Alfoliz; va seguir el 2021 amb José Álvarez, amb una estrella Michelin al seu restaurant d’Almeria, i Isaac Loya, també asturià, amb dues estrelles Michelin i al capdavant com a xef executiu del Real Balneario de Salinas; i el 2022 va reunir Karla Hoyos i Nico López, tots dos reconeguts xefs internacionals que han treballat per al xef espanyol José Andrés, a World Central Kitchen i Little Spain a Nova York, respectivament. Per això, edició rere edició, Cinco Jotas By acosta a Madrid el talent de xefs de referència, oferint al públic l’oportunitat de gaudir de les seves creacions gastronòmiques, amb Cinco Jotas com a fil conductor.
Els Manzano presenten una proposta que fusiona la tradició asturiana que caracteritza la seva cuina i un profund respecte per la matèria primera. La seva proposta, reflex de l’esperit d’una família molt unida i completament dedicada a la gastronomia, dona com a resultat un menú exclusiu compost per quatre elaboracions actuals que remeten al seu origen asturià, plenes de matisos, en què l’ibèric de gla adquireix un protagonisme renovat.
La proposta comença amb la truita vaga de papada Cinco Jotas amb Riofrío Caviar Ecológico Naccarii Essence, un mos d’aparença senzilla però carregat de sabor. Continua amb tonyina roja i pernil Cinco Jotas, una combinació en què la tonyina marcada a la graella s’acompanya d’una delicada emulsió de greix de pernil i aigua cristal·lina de tomàquet, coronada amb fines làmines d’ibèric. El tercer pas, presa Cinco Jotas, mantega de codium i encurtits, fusiona la suculència de la presa ibèrica amb una mantega infusionada amb codium i la frescor del nap encurtit, assolint un equilibri que reflecteix la identitat culinària de Casa Marcial. El menú culmina amb fabes estofades i mandonguilles Cinco Jotas, un gest d’ullet als guisats del nord, on les fabes tendres s’acompanyen de mandonguilles de porc ibèric en una salsa intensa i aromàtica. Segons expliquen Nacho i Chus Manzano, «hem construït aquest menú des del respecte absolut per l’ibèric. És un territori de sabor immens que ens permet crear plats que parlen de la nostra cuina, de la nostra terra i de la tradició portada a la contemporaneïtat».
Els plats creats pels dos xefs estaran disponibles a la carta del restaurant Cinco Jotas Madrid, al carrer Padre Damián, a partir de l’11 de desembre durant un període de quatre mesos.
SOBRE CINCO JOTAS: PURA GENIALITAT
Cinco Jotas és la marca icònica que produeix el millor i més exclusiu pernil de gla 100% ibèric.
La seva llegenda neix el 1879 a Jabugo, un lloc privilegiat situat al Parc Natural de la Serra d’Aracena i Pics d’Aroche, declarat Reserva de la Biosfera. Aquest singular poble disposa d’un microclima únic per a l’elaboració d’aquest producte excepcional. La natura li ofereix, a més, l’existència d’una raça autòctona de la península Ibèrica única al món: el porc 100% ibèric, del qual Cinco Jotas n’ha conservat la puresa racial, preservant també l’ecosistema natural on es desenvolupa: les deveses del sud-oest peninsular. Per aquest motiu, la marca destina cada any part dels seus beneficis a la conservació d’aquest ecosistema únic, a més de col·laborar amb entitats, universitats i instituts de recerca per defensar els entorns naturals destinats a l’explotació ramadera sostenible de les espècies autòctones de la regió.
Els porcs 100% ibèrics de Cinco Jotas, criats en llibertat a les deveses, s’alimenten de glans durant l’època de la montanera, fet que aporta l’excel·lent sabor i aroma als diferents productes elaborats a partir de la seva carn i els fa idonis per dur a terme una dieta saludable.
Fidel a una tradició ancestral, la marca ha sabut conservar oficis que, generació rere generació, han aportat la seva experiència i coneixements creant peces realment úniques, cuidades de manera individualitzada i artesanal.
L’evolució de Cinco Jotas es reflecteix en la seva nova imatge, un homenatge a la seva herència, a la seva tradició artesana i a la puresa del seu producte, qualificat com a “genialitat pura”, encapsulant l’essència del que representa Cinco Jotas: un producte que és el resultat d’un procés meticulós, on cada detall és una obra mestra en si mateixa.
Convertit en un excel·lent producte gourmet, el nostre pernil de gla 100% ibèric és avui una obra mestra present als millors restaurants, en punts de venda de més de 45 països d’arreu del món, i és partner oficial de la prestigiosa llista culinària The World’s 50 Best Restaurants.
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Mercadona tancarà el supermercat del mercat de Salt
- Intercepten a Girona una furgoneta amb 14 cadells importats irregularment d’Eslovàquia
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- El poble de Girona que té un pessebre vivent de més de 200 persones: dia, horari i entrades
- Carta d'un lector: 'No és la primera vegada que vostè fica 'la pota al fang'
- Aquest és el número que tocarà de la Loteria de Nadal 2025 segons el ChatGPT i els vidents
- Paguen amb la mateixa moneda al president de Ryanair quan va a un restaurant d'Irlanda