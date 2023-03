En aquesta presa de contacte amb el BMW iX5 vam poder comprovar com es reomple el dipòsit d’hidrogen. I cal dir que és una maniobra gairebé idèntica a la d’un cotxe de GLP o GNC, i molt semblant a la d’un cotxe benzina o dièsel comú. Passats els 4 o 5 minuts que es triga a carregar completament els tancs d’hidrogen amb uns 6 quilos de combustible, es retira la mànega i es finalitza l’operació. La maniobra es divideix de manera automàtica en diferents trams per anar compensant les pressions, ja que es treballa a 700 bars. De fet, la mànega acaba congelada precisament per dissipar les temperatures que es produeixen durant l’operació, fent que el resultat sigui totalment segur. El que és normal a la zona d’Anvers i Brussel·les (on vam assistir a la presentació) és que el quilo d’hidrogen tingui un preu d’entre 11 i 14 euros, per la qual cosa omplir el dipòsit per fer uns 500 km costaria entre 70 i 80 euros aproximadament. Però, més enllà dels preus, el que ens va sorprendre gratament va ser la quantitat d’electrolineres disponibles a Bèlgica, ja que el GPS ens assenyalava punts de recàrrega al llarg del trajecte cada 15 o 30 km.