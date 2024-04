L'Atlético de Madrid serà recordat sempre per haver estat l'equip contra el qual el Girona FC es va estrenar a la Primera divisió, la temporada 2017/18. Va ser el 19 d'agost de 2017, en el partit jugat a Montilivi i que va acabar en empat a dos gols. Stuani havia fet les dues dianes dels gironins a la primera part, però a la segona Correa i Giménez varen deixar el marcador definitiu en taules.

L'Atletico de Madrid també serà recordat sempre com el rival que la campanya 18/19 el Girona FC va eliminar en els vuitens de final de la Copa del Rei. En l'anada jugada a Montilivi, el resultat va ser d'empat a un gol, mentre que a la tornada es va empatar a tres, amb gols de Valery, Stuani i Doumbia. El valor doble de gols a camp contrari permetien escriure la classificació pels quarts de final, per primera vegada en la història del club gironí.

Però tornats a la lliga, els matalassers també són el rival que fins aquesta temporada mai s'havia pogut guanyar a la lliga i a qui a hores d'ara tampoc mai s'ha guanyat al Metropolitano.

A Montilivi, l'esmentat 2-2 de la primera temporada a la màxima categoria va ser seguit per un empat a un gol el curs següent i per un 0-1 la campanya passada. Aquesta malastrugança s'ha trencat enguany amb l'espectacular 4-3 de la primera volta, que deixava els tres punts a casa. Valery, Savinho, Blind i Ivan Martín varen ser els autors dels gols gironins, mentre que Álvaro Morata va marcar els tres del seu equip.

Precisament aquest resultat de la primera volta és un bon auguri perquè els gironins busquin avui el primer triomf de la història en el camp dels madrilenys, on fins ara hi ha sumat un empat a un, amb gol de Portu l'exercici 17/18; i dues derrotes. La temporada 18/19 l'equip va sortir derrotat per 2-0 i la temporada passada per 2-1. Aquest dia el gol de l'equip de Michel el va marcar Riquelme, ara a les ordres de Simeone.

Més enllà del tècnic argentí, Griezmann, Koke, Saúl, Savic, Giménez, Oblak o Correa també són coneguts per l'equip de Montilivi, ja que tots ells formaven part de la plantilla, i la major part de l'onze inicial dels matalassers aquell dia d'agost de 2017. Han passat més de sis anys i gairebé sis temporades, però encara tots ells són jugadors bàsics en l'esquema del rival que avui tindrà al davant el Girona FC.

De res servirà el que hagi passat fins al dia d'avui, però uns i altres saben que els set punts que ara els separen a la classificació són una arma poderosa per saber de la importància del partit. Pels matalassers, un matx entre una dura eliminatòria europea, tot i que no es poden despistar a la lliga si volen plaça de Champions per la pròxima temporada. Pels gironins, amb els deures de trencar la mala ratxa al Metropolitano i entrar a Europa amb tots els honors, perquè obrir un forat de deu punts contra el seu rival d'avui ja posaria els bitllets de la màxima competició continental a la maleta del delegat de l'equip. Vaja, el que s'entén com un autèntic partidàs.

