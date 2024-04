Molts interrogants sobre l'Estadi de Montilivi

Pere Guardiola, president del Consell d'Administració del Girona, va aprofitar la victòria a Las Palmas i que els aficionats estan pendents del partit contra el Barça i de la lluita pel segon lloc per improvisar diumenge una roda de premsa a preu dret. Total, per confirmar el que ja sabíem: que no hi cabrem tots a Montilivi per l'històric esdeveniment de jugar la Champions. El Girona FC és dels clubs més hermètics de Primera Divisió, però queden molts interrogants per respondre. En plantejo alguns.

1. Per què en set anys no s'ha fet cap obra a l'Estadi, malgrat el que van prometre quan van adquirir el club? El mateix Pere Guardiola ha confirmat que la UEFA, al marge de no acceptar les grades provisionals, exigeix dur a terme altres obres per disputar competició europea.

2. Per què no es fan les grades noves al gol nord i a preferent com van anunciar fa uns mesos? Les dificultats urbanístiques de Montilivi són les mateixes ara que fa anys. Què ha canviat? Donaran explicacions?

3. Descartada la substitució de les grades retràctils i l'ampliació de part de l'Estadi abans de la pròxima temporada, tenen algun pla? Es farà algun dia? Quan?

4. Sembla que seria factible ampliar d'obra la grada de preferent a l'espera de reformar més endavant tot l'Estadi. Aquesta obra permetria que tots els abonats poguessin veure els partits de Champions. Per què no es fa?

5. Pere Guardiola va dir que només estaran disponibles 9.000 localitats en total, però no va detallar quantes estaran a disposició dels abonats, un cop descomptades les de l'afició visitant, les dels compromisos de la UEFA amb els seus patrocinadors i les de compromisos dels accionistes del Girona FC per amics i coneguts que, com es va comprovar en el partit de play-off contra el Rayo Vallecano, són elevades. Quedaran 8.000 seients? 7.500? Menys?

6. Hi haurà un sorteig cada jornada com en els partits de play-off contra Almeria i Rayo i els primers partits de la temporada 2021-22 a causa de la pandèmia de coronavirus? Els abonats que puguin entrar tindran preferència per triar la seva localitat de sempre?

7. Fixaran uns preus desorbitats com a mesura dissuasiva?

8. De debò s'han plantejat, i s'estan plantejant encara (pla B, diu Guardiola), jugar els partits de competició europea a Barcelona?

9. Pere Guardiola és reticent a invertir en obres, però què hi diuen els dos accionistes majoritaris? No en sabem res.

10. Per què el Girona FC, que té un dels pitjors estadis de Primera i Segona, és pràcticament l'únic club de la LFP que no ha fet cap reforma? Ni el Gimnàstic ni el Lleida, que juguen a 1a i 2a Federació, respectivament, necessitarien fer obres per encabir els abonats del Girona per veure partits europeus.

11. Després d'una extraordinària temporada, elogiada a tots els mitjans de comunicació d'Europa, han calibrat l'impacte negatiu que tindrà en la imatge del club haver de reduir la capacitat de l'Estadi?

