"La campanya de la renda incorpora novetats sobre les quotes d’autònoms"
Empresaris, autònoms i particulars s’enfronten a la campanya de la renda amb un any de consolidació normativa i algunes novetats rellevants. David Bartrina, membre de la Junta de la Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, resol els dubtes més habituals.
Aquest any ja s’aplica en la renda les famoses regularitzacions de les quotes d’autònoms. Quin és el procediment final que utilitzarem per a la seva gestió?
Enguany una de les novetats que trobaran els empresaris o els treballadors per compte propi en les seves dades fiscals, fa referència a les quotes d’autònoms satisfetes en l’exercici de la seva activitat econòmica. Així doncs, si a conseqüència de la regularització efectuada per la seguretat social el 2025 en relació amb l’exercici 2024 han hagut de pagar un import addicional, aquest serà una major despesa deduïble en la seva activitat. Si pel contrari, ens han retornat una part de les quotes pagades en el seu moment, aquest import minorarà la despesa d’aquest any en l’apartat de cotitzacions a la seguretat social. Si l’import a retornar fos superior a l’import pagat de quotes de l’exercici, l’excés l’hauríem de declarar com a major rendiment de l’exercici.
Hi ha alguna novetat per als autònoms que tributen per mòduls?
Després d’alguna incertesa inicial, finalment el sistema de mòduls manté per a l'exercici 2025 els mateixos límits que en exercicis anteriors: un volum d'ingressos màxim de 250.000 euros per al conjunt d'activitats econòmiques —excloses les agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit—, un topall de 125.000 euros en operacions amb obligació de facturar a altres empresaris, i un volum de compres en béns i serveis que no superi els 250.000 euros. Es tracta d'una pròrroga que proporciona estabilitat al col·lectiu.
A més, per al sector agrari i ramader, a darrera hora s'ha publicat al BOE del 18 de maig l'Ordre HAC/484/2026, que aprova la reducció dels índexs de rendiment net aplicables el 2025 per a les activitats afectades per circumstàncies excepcionals en determinades zones geogràfiques, i que és de plena aplicació a les nostres comarques.
Veiem que també hi ha novetats en matèria d'amortitzacions per a activitats econòmiques en estimació directa?
Sí, i és una mesura molt interessant. El Reial Decret llei 16/2025, de 24 de desembre, va prorrogar per a l'exercici 2025 la llibertat d'amortització en inversions vinculades a fonts d'energia renovable. Concretament, es podran amortitzar lliurement les inversions en instal·lacions destinades a l'autoconsum d'energia elèctrica procedent de fonts renovables, i al consum tèrmic propi amb energies renovables que substitueixin instal·lacions basades en combustibles fòssils.
Aquest incentiu, inicialment previst per al 2023, resulta aplicable a les inversions que hagin entrat en funcionament durant els exercicis 2023, 2024 i 2025, de manera que el contribuent pot accelerar significativament la deducció fiscal del cost d'aquestes inversions.
Cada cop són més habituals les vendes a través de plataformes com Wallapop o Vinted. Quan cal declarar-les?
La directiva europea DAC7 obliga plataformes com Wallapop, Vinted o Airbnb a informar l'Agència Tributària sobre els usuaris que, en un any natural, superin les 30 vendes o els 2.000 euros d'ingressos. Tanmateix, l'obligació de declarar com a contribuent no depèn exclusivament d'aquests llindars, sinó de la naturalesa de les vendes i de si s'ha obtingut un benefici.
Si actues com a particular i vens un article per menys del que et va costar, no hi ha tributació —i la pèrdua no és deduïble—. Però si obtens un guany, aquest va a la base de l'estalvi i tributa des del 19%. Cal conservar el tiquet o factura original per poder acreditar el preu d'adquisició.
Si, en canvi, les vendes deixen de ser esporàdiques i passen a ser sistemàtiques —per exemple, compres roba expressament per revendre-la o et dediques habitualment a restaurar mobles—, Hisenda pot considerar que exerceixes una activitat econòmica. En aquest cas, el tractament fiscal canvia radicalment: hauràs d'emetre factures amb IVA i declarar els rendiments nets com qualsevol altra activitat empresarial o professional.
Dins del sector electrònic veiem que també hi ha alguna novetat per a creadors de contingut o influenciadors?
És un àmbit que l'Agència Tributària té cada cop més vigilat. Els productes o beneficis que les marques envien als creadors de contingut a canvi de publicitat —una càmera, un viatge, un producte de luxe— no es consideren regals innocus. Per a Hisenda, tributen obligatòriament com a rendes o pagaments en espècie, i s'han d'incloure en la declaració de la renda pel seu valor de mercat. L'activitat dels influenciadors ha deixat de ser terreny d'aficionats; avui és una activitat professional amb totes les obligacions fiscals que comporta.
Per últim, llegíem que per aquest any, també hi ha alguna novetat rellevant per a artistes o creadors?
Sí. A partir de l'1 de gener de 2025, els contribuents que desenvolupin determinades activitats artístiques —tal com les concreta la nova disposició addicional seixantena de la Llei de l'IRPF, introduïda per la Llei 7/2024— poden aplicar una reducció sobre els rendiments nets d'activitats econòmiques derivats d'aquestes activitats, sempre que no sigui d'aplicació la reducció per rendiments irregulars de l'article 32.1 LIRPF. És una mesura de reconeixement a la irregularitat dels ingressos d'aquest col·lectiu.
