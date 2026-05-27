Quim i Guillem, We Are Spicy: “Els vídeos en 3D tenen sentit quan una marca vol diferenciar-se de veritat”
Es van conèixer a la universitat estudiant un grau de Comunicació Audiovisual i Multimèdia. L’esperit emprenedor els va dur a fer projectes, primer per separat i, finalment, en conjunt. Han treballat per a grans marques i els seus vídeos en 3D han donat la volta al món. Parlem amb els gironins Quim Meléndez i el Guillem Ferrer, de We Are Spicy.
Per qui no us conegui, què és We Are Spicy i a què us dediqueu exactament?
We Are Spicy és un estudi creatiu especialitzat en 3D i efectes visuals aplicats a publicitat i comunicació de marca. El que fem és ajudar marques a transformar idees —o fins i tot problemes— en peces visuals que tinguin impacte real. No es tracta només de fer vídeos, sinó de trobar la millor manera d’explicar alguna cosa perquè connecti amb el públic i destaqui.
Hem treballat amb marques com Eroski, Volvo o Revolut, així com amb festivals i projectes internacionals en àmbits molt diversos. Treballem en campanyes publicitàries, llançaments de producte o contingut visual per diferents canals, sempre amb l’objectiu de portar el nivell visual un pas més enllà.
Heu començat molt joves… com neix We Are Spicy i quina visió hi havia des del principi?
We Are Spicy neix més com una decisió que no pas com una casualitat. Tant en Guillem com jo venim del grau de Comunicació Audiovisual i Multimèdia, i ja des d’aquell moment teníem clar que volíem dedicar-nos a això. Cadascú estava fent projectes pel seu compte, però en un moment vam decidir ajuntar-nos i començar a treballar conjuntament. És aquí on tot comença a escalar: passen de ser projectes més petits a coses amb més ambició i més impacte.
Des del principi, la visió ha estat la mateixa: no quedar-nos només en fer peces visuals, sinó treballar projectes que ajudin realment a les marques a comunicar millor i a diferenciar-se.
Treballeu amb projectes molt diferents. Quin tipus de projectes feu i en quins casos podeu aportar més valor?
Treballem amb projectes molt diversos. Podem anar des de campanyes publicitàries fins a contingut més funcional, com comunicació interna o renders per catàlegs de producte. També hem treballat en projectes més tècnics, com la recreació en 3D de la catedral de Girona, que requereixen un nivell de precisió i execució molt alt.
Al final, el 3D ens dona aquesta flexibilitat: podem adaptar-nos molt al tipus de necessitat que tingui cada client, tant si busca impacte com si busca claredat o presentació de producte. On sabem que aportem més valor és quan hi ha una necessitat de traduir una idea o un producte en alguna cosa visualment clara i ben executada, ja sigui per captar l’atenció o per explicar millor alguna cosa més tècnica.
Recordeu algun projecte que us fes veure que això podia anar de debò?
Sí, sobretot projectes on hem vist que el contingut no només funcionava a nivell visual, sinó que generava impacte real. Per exemple, en una campanya de Nadal vam superar els 15 milions de visualitzacions. Un altre cas va ser en projectes per locals i esdeveniments, on el contingut que nosaltres havíem creat es projectava en pantalles i era la mateixa gent qui el gravava i el compartia a xarxes socials.
Això va fer que els vídeos es viralitzessin de manera orgànica, arribant a milions de visualitzacions sense una distribució directa per part de la marca. Quan veus que el contingut no només es consumeix, sinó que la gent el vol gravar i compartir, és quan entens que realment està connectant.
En termes pràctics: quan té sentit que una marca aposti pel 3D i què pot aconseguir que no aconsegueix amb contingut tradicional?
El 3D té sentit quan una marca vol diferenciar-se de veritat. Permet crear visuals que serien difícils, molt costosos o directament impossibles de fer en producció tradicional, i alhora tens un control total del resultat. Això es tradueix en peces més netes, més cuidades i molt més impactants. En un entorn saturat de contingut, això marca la diferència.
Com treballeu amb una marca des de la idea fins al resultat final?
Quin valor aporteu més enllà de crear visuals? El primer pas sempre és entendre el context: quin és l’objectiu de la marca i quin problema vol resoldre. A partir d’aquí, entrem molt fort en la part de conceptualització. No ens limitem a executar una idea, sinó que la qüestionem, la millorem i, si cal, la replantegem perquè funcioni millor.
El que realment aportem és acompanyar tot el procés, des del moment en què encara no hi ha una idea clara fins que el projecte està publicat i es poden analitzar els resultats.
Què diferencia un projecte visualment atractiu d’un projecte que realment funciona per una marca?
Un projecte pot ser visualment molt potent, però si no està alineat amb l’objectiu de la marca, no funciona. La diferència està en entendre què s’ha de comunicar i com fer-ho perquè connecti amb el públic. Quan la part creativa i l’estratègica van alineades, és quan el projecte té impacte real.
Si una marca us descobreix per primera vegada, quin projecte o peça recomanaríeu veure per entendre el vostre nivell i enfocament?
El millor resum és el nostre showreel, que tenim publicat a la nostra web, perquè en un minut es pot veure molt bé el tipus de projectes que fem i el nivell que busquem. També destacaria un projecte per les pantalles de Callao, a Madrid, en la presentació d’un festival. Era un entorn amb molta exposició i exigència, on tot havia de funcionar a la perfecció. Aquest tipus de projectes reflecteixen molt bé com treballem: creativitat, execució i exigència en el resultat final.
Com aconseguiu que marques i creadors confiïn en vosaltres per projectes importants?
Hi ha dues coses clau: el procés i els resultats. Ens impliquem molt des del principi, escoltem, entenem el projecte i aportem criteri. Això genera confiança. I després, quan el projecte funciona i el client veu que tot ha anat com tocava, és quan decideix repetir.
Quines tendències esteu veient en marques que estan apostant fort per contingut visual i 3D?
Cada vegada més marques entenen que el contingut visual és una part clau de la seva comunicació. El 3D està agafant molt pes perquè permet fer coses diferents i destacar en entorns molt saturats, especialment a xarxes socials. Les marques que hi aposten són les que busquen diferenciar-se, no simplement estar-hi.
Per què cada vegada més marques treballen amb estudis creatius com vosaltres en lloc d’agències tradicionals?
Per agilitat, especialització i perquè es simplifica molt el procés. En el nostre cas, fem tant la part conceptual com la producció, cosa que evita haver de coordinar diferents equips i permet treballar d’una manera més directa i eficient
Com esteu integrant tecnologies com la intel·ligència artificial o el real-time en els vostres projectes?
La IA la utilitzem com una eina per optimitzar processos, però no com a base del resultat final. Creiem que, si es fa servir sense criteri, acaba generant contingut poc diferencial. Per això seguim apostant per un nivell d’execució alt amb 3D i efectes visuals.
En quin tipus de projectes sentiu que podeu aportar més valor real a una marca?
Sobretot en projectes on hi ha una voluntat clara de destacar: llançaments de producte, campanyes digitals o projectes amb un component visual important. Són contextos on el contingut no pot ser un més, sinó que ha de tenir impacte real.
Treballant des de Girona, com gestioneu projectes amb marques i equips internacionals?
La majoria de projectes els gestionem en remot, amb reunions online i una comunicació constant. Hem treballat amb clients de diferents països (Tailandia, Xina, Japó, Marroc, Estats Units, Suïssa, Panamà, Mèxic…), i el procés acaba sent el mateix independentment de la ubicació.
Amb quin tipus de marca us agradaria col·laborar en el futur i quin tipus de projecte us encantaria fer?
Ens motiven projectes amb ambició, on es pugui portar el nivell visual al màxim. Campanyes internacionals, llançaments de producte o projectes on es pugui explorar creativament són contextos on podem créixer i aportar més valor.
