Les municipals posen a prova a la Bisbal el tripartit d’esquerres

La Bisbal d’Empordà haurà d’escollir aquest 28 de maig els seus representats pel consistori de la capital del Baix Empordà entre les sis llistes que es presenten a les municipals. El municipi empordanès tanca el segon mandat consecutiu amb un tripartit d’esquerres al govern de la ciutat, amb ERC (6), CUP (3) i En Comú Podem (1).

Després de la marxa del republicà Lluís Sais, Esquerra va aconseguir repetir alcaldia fa quatre anys, aquest cop, amb Enric Marquès, que enguany busca la reelecció. De fet, la formació republicana encadena bons resultats electorals a la Bisbal. L’any 2019 va sumar més del 33% dels vots, mentre que els anys 2015, 2011 i 2007 també va ser l’opció més votada en els comicis municipals.

Per la seva banda, les forces polítiques opositores a l’actual govern de la Bisbal, el PSC (3) i les dues formacions nascudes arran de l’antiga convergència, Compromís per la Bisbal - Junts (3) i Tots per la Bisbal (1), critiquen les polítiques del govern en diverses àrees, com la manca de manteniment de les infraestructures i els equipaments públics o els elevats impostos a la ciutat.

El final del mandat

La pedregada del 30 d’agost ha marcat el final del mandat a la capital del Baix Empordà. La calamarsa va provocar la mort d’una nena de 20 mesos i va deixar múltiples ferits. A més, va afectar naus industrials i a les teulades de desenes d’edificis de la ciutat. Els desperfectes van provocar que els alumnes de l’escola Joan de Margarit comencessin el curs una setmana més tard.

Paral·lelament a arreglar definitivament els desperfectes que va provocar la pedregada, la nova legislatura s’obrirà al municipi amb nous reptes. Un d’ells és l’ampliació del CAP. De fet, l’Ajuntament ja ha inclòs en els pressupostos del 2023 els diners que costarà enderrocar els edificis adjacents per fer-li espai, ja que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal preveu una ampliació amb un solar adossat a la paret nord del centre, el que comportaria un increment de la superfície construïda en uns 900 metres quadrats.

També cal destacar que l’Ajuntament ha rebut una subvenció d’1,3 milions d’euros dels fons Next Generation per rehabilitar l’edifici de les Escoles Velles, seu d’oficines municipals. L’import d’aquesta inversió, que se centraran en la millora de l’eficiència energètica de l’edifici, l’accessibilitat i la conservació, serà completada per l’Ajuntament. Altres infraestructures també centraran el nou mandat a la capital del Baix Empordà, com l’ampliació o construcció d’un nou pavelló o la creació d’un nou geriàtric.

La llista d’ERC al municipi la torna a liderar l’actual alcalde, Enric Marquès, que defensa que «aquests quatre anys hem anat consolidant la nostra proposta de ciutat». La formació republicana, entre les seves propostes, detalla que pretén ampliar el pavelló municipal.

Alba Solés, actual regidora de Medi Ambient, lidera la candidatura de la CUP. La formació assegura que vol estudiar la creació d’una empresa publica municipal per gestionar serveis com la gestió de residus o la gestió de la llar d’infants, entre d’altres.

Compromís per la Bisbal - Junts presenta a Eva Rovira com a candidata. Rovira, que va ser regidora pel PSC en el mandat anterior, del febrer del 2018 fins al juny del 2019, considera que el municipi necessita tres nous projectes: el geriàtric, el pavelló d’esports i el centre cívic Can Formatger.

Òscar Aparicio encapçalarà la llista del PSC per quarta vegada. Els socialistes veuen la pressió fiscal i l’índex d’atur al municipi com alguns dels principals problemes.

La llista de la Bisbal en Comú Podem la lidera Bilal Bensahid, que es marca «millorar la via pública» i «redactar un pla de barris», com alguns dels seus objectius. Xavier Dilmé, antic diputat de CiU, repeteix al capdavant de Tots per la Bisbal. L’alcaldable considera que el manteniment de la via pública és una de les assignatures pendents del municipi.