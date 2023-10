El grup islamista Hamàs ha amenaçat aquest dilluns d’executar «públicament» els ostatges israelians civils si Israel continua els bombardejos indiscriminats sobre la Franja de Gaza sense previ avís als residents.

«Qualsevol atac contra cases innocents a Gaza sense previ avís i alerta s’enfrontarà a l’execució pública d’un ostatge», va afirmar en un comunicat Abu Obeida, portaveu de les Brigades Al-Qassam, braç armat de Hamàs. «L’execució serà d’ostatges civils, no militars, i es transmetrà en línia», va afegir.

L’anunci de Hamàs ha arribat després que les autoritats israelianes afirmessin que no recorreran obligatòriament als avisos abans d’un bombardeig com estava sent habitual. Abans de cada atac, les forces de l’Exèrcit hebreu avisaven els habitants de la zona mitjançant missatges de text,trucades o l’anomenat «cop de sostre», una petita detonació sobre l’edifici objectiu.

«Hamastan»

«S’utilitzarà (l’avís) en determinades circumstàncies», però «Israel ja està evacuant la majoria de la població (de Gaza) de les zones terroristes i està atacant allà», va explicar una font militar citada pel diari ‘The Times of Israel’. L’objectiu és «treure a Hamàs la capacitat i la motivació de fer mal a Israel». «És una definició molt àmplia i la nostra interpretació no serà limitada. No volem definir-la més, però (Gaza) no serà Hamastan», va afegir.

La font va advertir a més que seguiran amb els atacs contra els objectius terroristes «tot i el risc de fer mal» els israelians que han sigut capturats i portats com a ostatges a Gaza.

Israel compta amb «informació d’intel·ligència precisa» sobre la localització dels ostatges i «per descomptat» intentarà evitar atacar aquestes ubicacions, però mentre no hi hagi informació en aquest sentit «atacarem tots els objectius de Hamàs», ha assegurat.