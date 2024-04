Kenny Chery es perd el que resta de temporada

Kenny Chery no jugarà més aquesta temporada. El base canadenc va dir adéu ahir al que resta de curs, després de lesionar-se a la pista del Lenovo Tenerife (74-60). El Bàsquet Girona ha informat aquest vespre que el jugador pateix una ruptura insercional al proximal del tendó rotulià del genoll esquerre un cop realitzades les pertinents proves mèdiques.

Dins de la gravetat de la lesió, Chery ha esquivat els pitjors pronòstics perquè no hi ha afectació als lligaments creuats, però, tenint en compte que queden cinc jornades per finalitzar la fase regular, ja no reapareixerà aquest exercici. El club no ha detallat el temps de baixa del base canadenc.

En conseqüència, Fotis Katsikaris perd un efectiu important per a l’equip en el tram final. Chery va fitxar pel Bàsquet Girona el passat mes de febrer amb l’objectiu d’impulsar l’equip el que quedava de lliga. Al final, però, el jugador tot just ha pogut ajudar els gironins un mes i escaig. En totes aquestes setmanes, ha disputat sis partits amb un total de 54 punts, 12 rebots i 32 de valoració. Aquesta temporada també ha jugat al Joventut Badalona, on s’hi va estar d’octubre a desembre, com a substitut d’Andrés Feliz.