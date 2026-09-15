Graviteo A Coruña Xacobeo
De Chris Sharma a María Laborda: els referents que arriben a GRAVITEO A Coruña Xacobeo
De Chris Sharma a María Laborda: els referents que arriben a GRAVITEO A Coruña Xacobeo
GRAVITEO A Coruña Xacobeo reunirà del 18 al 20 de setembre a La Marina i O Parrote alguns dels noms més destacats de l’escalada i el parkour. Chris Sharma, Ana Belén Argudo, María Laborda, Alejandro Rivas o Marta Gutiérrez formen part d’un cartell en què coincidiran escaladors que han superat vies reservades a molt pocs, campions capaços de pujar 15 metres en menys de sis segons i esportistes de parkour que ja lluiten per les posicions de podi en mundials.
El programa estarà format per cinc competicions: la Psicobloc Master Series, l’Open Internacional i Gallec d’Escalada de Velocitat, l’Open de Boulder Ciutat de la Corunya, el Campionat d’Espanya de Parkour i l’Open Gallec d’Escalada de Velocitat Juvenil. Cinc proves que permetran conèixer figures internacionals, campions nacionals i joves esportistes que comencen a obrir-se camí, amb accés gratuït per al públic.
Del llegat de Sharma a una nova generació
El nom més reconeixible serà el de Chris Sharma, ambaixador oficial de la Psicobloc Master Series i un dels grans impulsors mundials d’aquesta modalitat. El nord-americà va contribuir a estendre una manera d’escalar sense cordes, arnesos ni xarxes en què l’aigua funciona com a protecció davant la caiguda. A la Corunya, els participants s’enfrontaran en vies paral·leles instal·lades en un mur de 16 metres sobre el mar.
«Quan vaig provar el psicobloc, va revolucionar la meva visió del que era possible en l’escalada», va explicar Sharma. La seva presència ajudarà a acostar al públic una modalitat que combina dificultat, velocitat i la incertesa i espectacularitat d’una caiguda directa a l’aigua.
Entre els qui sí que afrontaran el mur hi haurà Ana Belén Argudo, que el 2025 va signar la primera ascensió de ‘Jai-alai’, a Margalef, i es va convertir en la primera espanyola a realitzar la primera ascensió d’una via de grau 9a. Mesos després va completar ‘La Gioconda’ i va elevar a cinc el seu compte de vies de novè grau, una dificultat extrema a l’abast d’un grup molt reduït d’escaladors.
El cartell reunirà també dues medallistes internacionals. L’austríaca Mattea Pötzi va aconseguir el bronze a la Copa del Món de dificultat de Briançon el 2024 i va acabar setena de la classificació general d’aquella temporada. L’eslovena Katja Debevec, per la seva banda, va ser plata en búlder als Jocs Mundials de 2022.
A elles s’hi sumarà Julia Chanourdie, tercera dona del món que va aconseguir completar una via de 9b, un esglaó encara superior dins de la dificultat esportiva. Entre els homes sobresurt Mikel Linacisoro, que va assolir el seu primer 9a amb només 15 anys, juntament amb Nils Favre, un dels noms més vinculats al psicobloc i un dels especialistes destacats d’aquesta edició. Svanja Bjarnason, Francis Guillén, Isaac Estévez, Eneko Carretero, Jonas Winter i Pol Roca completen la llista de convidats confirmats, a la qual s’incorporen també les convidades locals Uxía García Iglesias i María Adela Prilicelli. Una nòmina amb representació de deu països que encara sumarà dos convidats locals masculins, que sortiran de la competició que se celebrarà al centre d’escalada d’AMI.
Campions nacionals i talent gallec contra el cronòmetre
L’escalada de velocitat tindrà com a protagonistes els dos guanyadors de la Copa d’Espanya de 2025. María Laborda va conquerir la classificació femenina i Alejandro Rivas, la masculina. A la Corunya tornaran a mesurar-se en un mur estandarditzat de 15 metres en què dos esportistes surten simultàniament per carrils paral·lels i qualsevol error pot decidir una cursa de tot just uns segons.
Laborda va ser campiona d’Espanya el 2021 i aquell mateix any va aconseguir la primera medalla femenina espanyola en una competició absoluta de la Copa d’Europa de velocitat. El 2025 va afegir al seu palmarès la Copa d’Espanya. Rivas va tancar aquella edició guanyant l’última prova, disputada a Potes, després d’aturar el cronòmetre en 5,91 segons.
Al costat d’ells hi haurà Nora García Maestu, una de les representants de la nova generació gallega. Va ser la primera escaladora de Galícia que va participar en un Mundial juvenil i recentment va acabar segona en la categoria sub-19 de la prova europea de Imst. Integrant de les seleccions gallega i espanyola, a GRAVITEO la veurem en acció tant en l’Open Internacional i Gallec com en l’Open Gallec d’Escalada de Velocitat Juvenil.
Javi Gento, un talent format a la Corunya
L’Open de Boulder Ciutat de la Corunya comptarà amb Javier León Gento, Javi Gento, esportista gallec d’alt nivell format a l’escola de l’Agrupación de Montañeros Independientes —AMI—. El 2024 va començar la Copa d’Espanya amb dues medalles en modalitats diferents, una en bloc i una altra en velocitat, i va acabar la temporada com a campió general sub-14 de velocitat. El 2025 també va ser subcampió d’Espanya U15 en aquesta disciplina. El febrer de 2026 va tornar a entrar en el selectiu nacional de bloc celebrat a Càceres, una prova reservada als dotze millors escaladors de cada categoria, i es va quedar a només dos intents d’arribar a la final.
L’Open de Boulder mostrarà una vessant diferent: exigeix força, tècnica i trobar la millor solució amb un nombre limitat d’intents. Els resultats destacats de Gento a la seva edat el converteixen en un dels noms locals que caldrà seguir a O Parrote.
Un equip de parkour acostumat a mirar al podi
El Campionat d’Espanya de Parkour arribarà amb esportistes que durant el 2026 han competit en les grans cites internacionals. Marta Gutiérrez ha encadenat dos podis consecutius a la Copa del Món: va ser bronze a Montpeller i plata en la modalitat de Speed a Istanbul. En aquesta prova no n’hi ha prou amb córrer; cal identificar en segons la trajectòria més eficaç i enllaçar cada salt i cada suport sense perdre velocitat.
També hi participarà Eduardo Oliva, setè a la final de Freestyle de Montpeller, un dels grans escenaris internacionals en què han competit aquest any els esportistes que arribaran a la Corunya.
«L’evolució del talent a Espanya ha estat increïble. És brutal el nivell que tenim», resumeix Simon Richman, seleccionador nacional. La presència de Marta Gutiérrez reflecteix també l’avenç del parkour femení. «La participació femenina està creixent cada vegada més a Espanya i comptem amb un gran nivell entre les nostres atletes», destaca Richman, que recorda que les categories masculina i femenina competeixen sobre el mateix recorregut i en les mateixes condicions.
Els referents internacionals, els campions nacionals i el talent gallec compartiran escenari a La Marina i O Parrote entre el 18 i el 20 de setembre. Les cinc competicions de GRAVITEO A Coruña Xacobeo es podran seguir gratuïtament.
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