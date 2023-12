La Generalitat ha tret a concurs el projecte del futur institut Ermessenda de Girona a les naus de l'antiga fàbrica Simon. El contracte surt a licitació per 764.328,66 euros (IVA inclòs). Els equips d'arquitectes tenen temps per presentar les seves propostes fins a mitjans gener i a principis de febrer s'obriran pliques. El director territorial d'Educació a Girona, Adam Manyé, subratlla que llavors ja es tindrà "la primera imatge" del què serà l'Ermessenda. El futur institut podrà acollir fins a 690 alumnes de secundària (ESO i batxillerat) i compartirà espais amb l'escola d'adults (CFA). El Departament d'Educació impulsa així el projecte en espera de la cessió dels terrenys, un tràmit que ha de fer efectiu l'Ajuntament de Girona.

Primer pas perquè el futur institut Ermessenda de Girona tingui projecte damunt la taula. La Generalitat, a través de l'empresa pública Infraestructures.cat, ha engegat els tràmits per al concurs d'idees del nou centre. A partir d'ara, els equips d'arquitectes que vulguin presentar-s'hi poden presentar les seves propostes fins al 17 de gener. I quinze dies més tard, el 6 de febrer, s'obriran pliques.

Manyé explica que, a l'hora de dissenyar el nou Ermessenda, els arquitectes hauran de cenyir-se a les conclusions del procés participatiu que es va fer el 2021. Entre d'altres, hi van prendre part la comunitat educativa, la direcció del centre -actualment, dividit en dues seus- i l'Ajuntament. D'aquí en va sortir un document on s'especificava com havien de ser les aules i els diferents espais del centre (com ara el gimnàs, els laboratoris, els despatxos, la zona de pati o el porxo).

El director territorial concreta que, una vegada s'obrin les propostes, "serà el primer cop que es tindrà una fotografia del futur Ermessenda" (perquè els equips d'arquitectes presentaran imatges amb les diferents recreacions dels espais). A partir d'aquí, s'escollirà la proposta guanyadora. Qui la signi disposarà d'un màxim de deu mesos per materialitzar-la en projecte a partir del moment en què se signi el contracte.

22 aules de secundària

Segons recull l'anunci publicat per la Generalitat, tant el concurs d'idees com la redacció del projecte costaran 764.328,66 euros. El futur Ermessenda ocuparà una superfície construïda de 4.918,40 metres quadrats i podrà acollir fins a 690 alumnes de secundària. Tindrà setze aules d'ESO i sis més de batxillerat (a banda de les destinades a música, laboratoris, biblioteca, tecnologia, dibuix...).

A més, al cos de l'antiga fàbrica Simon també s'hi ubicarà una escola d'adults, que tindrà una entrada diferenciada de la de l'institut Ermessenda. En aquest cas, el CFA tindrà una superfície de 996 metres quadrats, dins els quals hi haurà deu classes i una aula d'informàtica.

El director territorial d'Educació concreta que, tot i la davallada de natalitat, el futur Ermessenda "no s'ha redimensionat" respecte les previsions inicials. És a dir, que es mantenen aquelles d'ara fa sis anys, quan l'Ajuntament i la Generalitat van arribar a un acord per reconvertir les antigues naus en centre educatiu.

"El projecte tira endavant de la mateixa manera com es va concebre en un principi; això ens permetrà disposar d'espais per si hi ha futures necessitats, com ara formació professional", explica Manyé.

En espera dels terrenys

"Fem tots els esforços perquè l'Ermessenda vagi quan més ràpid millor", diu el director territorial. El Departament impulsa així el projecte per al futur institut en espera de la cessió dels terrenys. Un tràmit que ha de fer efectiu l'Ajuntament de Girona, i que és necessari per poder engegar les obres (que en un principi es calculava que costarien uns 7 milions d'euros, un import que ara caldrà actualitzar).

A finals del 2021, el consistori va enderrocar tres de les naus interiors de l'antiga Simon (on hi ha d'anar el pati de l'institut). I ara fa pocs dies, l'Ajuntament va licitar els treballs per buidar l'aigua que, des de fa temps, s'havia anat acumulant al soterrani del cos principal de la fàbrica (que és la part que s'ha de rehabilitar).

Mentrestant, en espera de tenir edifici definitiu, de moment les diferents línies de l'institut Ermessenda estan repartides en dues seus. Per una banda, es fan classes a l'edifici del Casal Bisbe Cartañà (aquí, l'Ajuntament paga un lloguer al Bisbat perquè els alumnes en puguin disposar); i per l'altra, la resta d'aules es troben en barracons a tocar de l'escola Bosc de la Pabordia.