Una escapada o una celebració a tocar de Girona en un espai sofisticat i a la natura
Situat a Vilafreser, Mas Vidal és un hotel boutique de 4 estrelles dissenyat al mil·límetre per oferir experiències úniques
Jaume Puig
Els dies han començat a allargar-se, la llum ja s’està tornant més càlida i les comarques gironines es transformen en un escenari idoni per escapar de la rutina. La primavera és temps de caps de setmana improvisats, de retrobaments, de celebracions que marquen etapes —com casaments o trobades especials— i d’espais que conviden a viure-ho tot amb intensitat i calma alhora.
En aquest context idíl·lic ha nascut Mas Vidal, a Vilafreser: un hotel boutique de 4 estrelles superior que combina l’essència d’una masia tradicional que es remunta a l’època romana amb una proposta pensada per a qui busca una experiència contemporània i pels sentits. Cada estada és un luxe, i cada esdeveniment, com un moment irrepetible en un entorn immillorable.
Disseny amb identitat: entre història i contemporaneïtat
Mas Vidal és un projecte que posa en valor el patrimoni. La rehabilitació de la masia ha mantingut l’essència original —pedra, volums, estructura— amb la integració d’un interiorisme contemporani que aporta ordre, llum i sofisticació.
El resultat és una estètica equilibrada: textures naturals, línies netes i una atmosfera elegant que fuig de l’excés per apostar per una experiència refinada i coherent. Aquesta combinació entre tradició i modernitat defineix la personalitat de l’espai i reforça la seva vocació de ser un lloc singular.
Habitacions que redefineixen el descans
Les habitacions de Mas Vidal s’han concebut com autèntics refugis de benestar. Des de suites amb vistes panoràmiques fins a estances amb més intimitat, cada racó ha estat dissenyat per oferir una experiència única a qui els visita. La combinació entre l’arquitectura original de la masia i les comoditats modernes es tradueix en interiors molt elegants, amb materials cuidats i una clara aposta per la qualitat.
Cada espai és un santuari de tranquil·litat, on el detall i la comoditat són protagonistes absoluts. Mas Vidal està a tocar de Girona i situat en un entorn natural. Per aquest motiu, ofereix el millor dels dos: la calma del paisatge rural i la proximitat a una ciutat amb una oferta cultural i gastronòmica consolidada com és Girona.
L’escenari ideal per a casaments i esdeveniments
Però més enllà de l’allotjament, Mas Vidal destaca com a espai ideal per a realitzar diferents esdeveniments. La finca està concebuda per acollir, des de casaments fins a trobades corporatives o celebracions privades.
Es pot reservar l’espai de manera exclusiva i crear experiències totalment personalitzades. Els espais interiors i exteriors s’adapten a diferents formats, sempre amb un mateix fil conductor: elegància, cura pel detall i un entorn natural que aporta valor a cada moment.
Una nova forma de viure la màgia de les comarques gironines
Mas Vidal s’incorpora a l’oferta turística de les comarques gironines com una proposta pensada per a un públic que valora la qualitat i l’experiència.
Ja sigui per una escapada romàntica, uns dies de desconnexió o l’organització d’un esdeveniment especial, aquest hotel és una aposta segura.
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- El palamosí Tomàs Brull: de pescador a xef privat de La Cala Navega
- Can Pau: un petit negoci que planta cara des de fa 50 anys
- El TSJC tomba el recurs de Palamós per cobrar als veïns el cost de les obres de la Fosca
- Els emblemàtics cavallets de la plaça del Mercat es jubilen
- Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària