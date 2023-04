El futur del turisme; a la recerca de projectes atractius i originals

Em va cridar l’atenció la notícia publicada fa uns dies en aquest diari, sobre la iniciativa de portar turistes a pescar la preuada gamba de Palamós. Vaig pensar que era una molt bona idea: atractiva i original. Precisament és el que es valora de les noves idees, que siguin noves i capaces de traslladar les persones a llocs que generen interès, que permetin viure experiències en primera persona. Deixant el turisme de banda, quan de petits l’escola ens portaven al parc de bombers, a la comissaria de la policia o a la fleca de poble, érem els nens més feliços del món perquè ens donaven l’oportunitat de veure amb els nostres ulls coses que eren inimaginables.

Doncs, per què no traslladem aquelles sensacions al món del turisme? És la pregunta que molt probablement es van fer la Confraria de Pescadors, el Museu de la Pesca i l’Ajuntament de Palamós, quan es van decidir per engegar la pescaturisme. Veurem si té èxit, o no, però d’entrada sembla una molt bona idea, que pot obrir la porta a altres experiències similars que ajudin a aconseguir aquella fita que ja fa anys que es va plantejar i en la qual el sector i les administracions hi estan treballant: la tan desitjada desestacionalització del turisme.

Amb aquesta idea, Diari de Girona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró i el patrocini de CaixaBank, ha organitzat la segona jornada de turisme que es celebrarà dimecres vinent al S’Agaró hotel. La primera edició de l’esdeveniment va estar clarament marcada per la sortida de la pandèmia, però molt especialment per l’augment de preus a causa de la guerra a Ucraïna. Recordo que en aquell moment, tots els indicadors apuntaven a una bona campanya turística, expectativa que es va complir.

El que encara funciona

Les comarques de Girona continuen essent molt atractives per als turistes, però cal continuar treballant, pensant, executant, reinventant, buscant inversions per proposar noves experiències, sense oblidar allò que ha funcionat sempre i continua funcionant. El títol de la jornada d’enguany és. «Quins són els pronòstics del turisme a la Costa Brava? Evolució i noves tendències».

La pregunta ja no és què passarà la temporada actual i els mesos vinents, sinó que va molt més enllà. La jornada mira el futur del turisme a anys vista i plantejarà escenaris a llarg termini. Una part del que s’ha de fer ja s’està fent: el pas de la quantitat a la qualitat. Ara cal reblar el clau, coronar la feina feta amb iniciatives que, com la de la pesca de Palamós, sorgeixin del territori, tenint en compte el que vol el turista, vingui de més a prop o de més lluny.