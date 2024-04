Primer Sant Jordi laborable després de la pandèmia: 7 milions de roses i 1,9 milions de llibres

El Sant Jordi torna aquest any a una celebració entre setmana i encara la festa amb una única preocupació, el temps. El sector editorial espera repetir les xifres de l’any passat, amb 1,87 milions de llibres venuts i 24 milions d'euros facturats la setmana de la diada. Els majoristes de Mercabarna-flor preveuen distribuir set milions de roses, amb vendes un 20% superiors a l’any passat. Adverteixen, però, que serà el darrer amb producte local i que la majoria de les roses arribaran de Colòmbia, l’Equador i els Països Baixos. La diada arriba precedida per la polèmica, amb un copagament impulsat pel Gremi de Llibreters d'entre 100 i 480 euros per parada –en funció de la mida i de si s’és agremiat- a les zones professionals delimitades.

"De tothom i per a tothom"

El col·lectiu contrari al pagament va denunciar "un procés d'externalització i privatització" de la diada i van apostar per un Sant Jordi popular. Ibai Sans, de l’editorial Descontrol, és un dels seus portaveus i explica en una entrevista amb l’ACN que San Jordi “hauria de ser de tothom i per a tothom sense que hi hagi mans obscures i privades que ho gestionin”. Alhora, lamenta que aquest any Sant Jordi serà menys “de tots” per la decisió del Gremi.

Per una banda, diu Sans, la mesura exclou a tots aquells que no poden pagar i per l’altra, els que no són professionals del sector, és a dir, a molts col·lectius i entitats, més enllà de llibreries i editorials, que sortien al carrer a mostrar el que feien i que “amb aquest model no tenen l'oportunitat de seguir fent-ho". “L’excepcionalitat que tenia el dia de Sant Jordi és que donava veu a molta gent que aprofitava per explicar què fa durant l’any”.

Sans fa èmfasi en què els Sant Jordi anteriors a l’any 2020 les despeses associades eren zero i que aquestes les assumien cadascuna de les entitats o les persones que anaven a posar la parada. “Portaves una taula i cadires i no feia falta ni llum”, indica. Defensa que el copagament no hauria de ser el model que s’imposés, sinó que tot hauria de ser gestionat per l’administració pública perquè “al final s’està ocupant l’espai públic”.

Alhora, el portaveu lamenta la falta de transparència en els contractes signats i apunta que estudien la possibilitat de dur a terme accions legals contra la Cambra del Llibre i Ajuntament de Barcelona per falta de transparència. “És una cosa que s'està estudiant i no tenim clar si tirar-ho endavant o no”. Sans forma part de l’editorial Descontrol i enguany, apunta, participaran “en espais de construcció de Sant Jordi popular a diversos barris de Barcelona Gràcia i Sant Antoni”, lluny, però, de Passeig de Gràcia. Explica també que hi haurà col·lectius de Barcelona i de fora de la capital catalana que tindran llibres de Descontrol.