Josu Ugarte, president de Schneider Electric Iberia des de 2015 i amb més de 20 anys d'experiència internacional, ens avisa que d'aquí poc podem trobar-nos sense energia.

Actualment, és molt important invertir i disposar de diversos actius renovables, perquè quan te'n falti un, puguis tirar d'un altre. Aquesta nova metodologia es denomina 'microgrids' i és important tenir-ho en compte si tenim una indústria o una infraestructura determinada i no ens volem quedar sense energia elèctrica.

La nova aposta de l'hidrogen a Espanya com a energia renovable i sostenible

Josu Ugarte creu possible que Espanya sigui líder en aquest sector i que el desenvolupament de l'hidrogen serà molt efectiu per a empreses de transport de camions, avions o altres que necessitin sempre estar en funcionament. La confiança cap a aquest nou model es basa en la constant digitalització i avenços tecnològics que apareixen per tal de mantenir la indústria en constant creixement i a més a més, col·laborant de forma sostenible amb la Terra.

Les indústries i empreses que necessiten molta energia, utilitzen aparells fotovoltaics, bateries o vehicles elèctrics, per exemple. El president de Schneider Electric Iberia creu que entre tres i cinc anys l'hidrogen ja es veurà en grans empreses amb finalitats sostenibles.

La transició energètica és un factor clau per la sostenibilitat i s'està efectuant en l'àmbit nacional i internacional, però les ajudes no arriben a temps i això perjudica greument el desenvolupament de la indústria i la sostenibilitat. Segons Ugarte, necessitem actius digitalitzats amb software per quant els necessitem utilitzar, ho puguem fer! Cada vegada hi ha menys temps abans que l'energia, potser, s'arribi a esgotar.